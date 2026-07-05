Украинский тревел-блогер denys_skrypkin поделился подборкой мест на острове Гозо, которые, по его словам, обязательно стоит посетить во время поездки.

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Что посмотреть на Гозо: подборка самых красивых мест

Первой в списке идет Цитадель – это средневековая крепость, которую видно почти из любой точки острова. Здесь можно прогуляться по узким историческим улочкам, а также подняться на городские стены, откуда открывается панорамный вид почти на весь Гозо.

Еще одна знаковая достопримечательность – базилика Та' Пину. Храм, расположенный среди открытых полей, считается одним из самых красивых не только на Гозо, но и на всей Мальте. Ежегодно сюда приезжают паломники из разных стран, а сама базилика давно стала символом острова.

Самые интересные места на острове Гозо / инстаграм denys_skrypkin

Любителям природных пейзажей блогер советует посетить скалы Та' Ченч. Они возвышаются более чем на 200 метров над морем и считаются одним из лучших мест на Гозо для наблюдения за закатом. Отсюда открываются виды, которые, по его словам, больше напоминают побережье Ирландии или Франции, чем Средиземное море.

Также он рекомендует увидеть природную арку Wied il-Mielah. Ее на протяжении миллионов лет формировали море и ветер, а окружающие скалы создают один из самых эффектных пейзажей острова.

Природная арка Wied il-Mielah / фото Canva

Совсем рядом можно увидеть известняковые образования у залива Рамла. Здесь можно найти древние ракушки, а сами пейзажи настолько необычны, что напоминают другую планету. Отдельного внимания, по словам блогера, заслуживают соляные ванны, где соль вручную собирают уже много поколений.

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С высоты они выглядят как большая геометрическая мозаика, вырезанная прямо в скалах. Рядом с ними расположен узкий скалистый каньон, выходящий к морю. Благодаря необычному рельефу эта местность считается одной из самых фотогеничных на всем острове.