Роскошные яхты, легендарное казино, старинные улицы, панорамные виды и места, связанные с княжеской семьей – все это реально успеть увидеть за один день, пишет Trip my Dream.

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Если времени немного, то эти локации стоит добавить в свой маршрут или же запланировать поездку в эти места на несколько дней.

Что стоит увидеть в Монако?

Казино Монте-Карло

Территория Монако занимает около трех километров, однако туристы в первую очередь хотят здесь увидеть знаменитый комплекс казино Монте-Карло. Сюда можно заглянуть просто так, чтобы осмотреть фойе и первый зал с игровыми автоматами.

Оперный театр Монте-Карло

В том же здании, что и казино, расположен один из самых красивых театров княжества. Его автором стал архитектор Шарль Гарнье, создавший парижскую Оперу Гарнье.

Порт Эркюль

Этот порт уже давно стал символом роскошной жизни Монако. Здесь пришвартованы огромные яхты миллионеров и знаменитостей, поэтому это место привлекает многих туристов. Во время прогулки здесь даже можно найти судно князя Монако, которое пришвартовывается вместе со всеми остальными.

Старый город Монако-Виль

Исторический центр княжества расположен на скале высотой около 140 метров над морем. Добраться сюда можно пешком, поднявшись вверх, или на автомобиле.

В Монако-Виль проживает примерно тысяча человек. Здесь расположен Княжеский дворец, у которого ежедневно в 11:55 происходит смена караула, Собор Святого Николая, площадь Византии, сады Сен-Мартен и популярная смотровая площадка с видом на княжество.

Собор Святого Николая

Кафедральный собор Монако является усыпальницей княжеской семьи. Больше всего посетителей привлекает место захоронения княгини Грейс Келли, погибшей в автокатастрофе в 1982 году, и ее мужа – князя Ренье III.

Княжеский дворец

Эта официальная резиденция правителей Монако принадлежит княжескому роду еще с XIII века. В одном из крыльев дворца расположен музей для посетителей. Летом даже часть княжеских владений становится доступной для туристов.

Туристам на заметку! Если флаг на резиденции приспущен, это означает, что монарха нет на месте, а значит, двери резиденции открыты для туристов.

Экзотический сад

Путешественникам в Монако советуют заглянуть в Экзотический сад возле железнодорожного вокзала, расположенного в 15 минутах езды от города. Садом можно полюбоваться на высоте 100 метров над уровнем моря, а его площадь составляет примерно один гектар. Он был создан в соответствии с принципами дзен по инициативе князя Ренье III. Вход для посетителей бесплатный.

Говорят, что в Монако проживает больше миллионеров на квадратный метр, чем в любом другом месте мира. В то же время жизнь в княжестве чрезвычайно дорогая. Даже состоятельные жители отмечают, что расходы здесь очень высоки. Тем не менее, хотя бы раз в жизни в Монако точно стоит побывать.