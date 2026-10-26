На Одещині обмежили доступ до Чорного моря: які місця тепер закриті для туристів

Про нові правила повідомила адміністрація національного природного парку "Тузлівські лимани". Обмеження встановили відповідно до спільного наказу начальника Одеської обласної військової адміністрації та командира оперативно-тактичного угруповання "Одеса" від 30 вересня 2026 року № 54/31.

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Де на Одещині заборонили перебувати біля моря?

Особливий режим перебування та пересування запровадили на визначених ділянках узбережжя Чорного моря в Одеській області. Він поширюється на пляжні зони, затоки та внутрішні морські води в межах пляжів, а також на території пляжних зон у межах прибережної захисної смуги Чорного моря.

Які обмеження діють на узбережжі Чорного моря?

На визначених територіях заборонили перебування та пересування громадян. Також не можна входити на ці ділянки або виходити з них. Окремі обмеження стосуються транспорту: в'їзд і виїзд транспортних засобів на відповідних територіях також заборонені.

Адміністрація парку закликала відвідувачів поставитися до запроваджених обмежень із розумінням і не планувати відпочинок на заборонених ділянках узбережжя. Також нагадали про необхідність дотримуватися вимог воєнного стану та відповідально ставитися до власної безпеки.

Перед поїздкою до моря варто враховувати, що звичне місце відпочинку може опинитися в межах території, на яку поширюється дія наказу. У такому разі відвідувати його не можна. Заборона стосується всіх територій, визначених відповідним наказом, зокрема й тих, які раніше були популярними серед відпочивальників.