В Одесской области ограничили доступ к Черному морю: какие места теперь закрыты для туристов

О новых правилах сообщила администрация национального природного парка "Тузловские лиманы". Ограничения введены в соответствии с совместным приказом начальника Одесской областной военной администрации и командира оперативно-тактической группировки "Одесса" от 30 сентября 2026 года № 54/31.

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Где в Одесской области запретили находиться у моря?

Особый режим пребывания и передвижения ввели на определенных участках побережья Черного моря в Одесской области. Он распространяется на пляжные зоны, заливы и внутренние морские воды в пределах пляжей, а также на территории пляжных зон в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря.

Какие ограничения действуют на побережье Черного моря?

На определенных территориях запрещено пребывание и передвижение граждан. Также нельзя входить на эти участки или выходить с них. Отдельные ограничения касаются транспорта: въезд и выезд транспортных средств на соответствующих территориях также запрещены.

Администрация парка призвала посетителей отнестись к введенным ограничениям с пониманием и не планировать отдых на запрещенных участках побережья. Также напомнили о необходимости соблюдать требования военного положения и ответственно относиться к собственной безопасности.

Перед поездкой к морю стоит учитывать, что привычное место отдыха может оказаться в пределах территории, на которую распространяется действие приказа. В таком случае посещать его нельзя. Запрет касается всех территорий, определенных соответствующим приказом, в том числе тех, которые ранее были популярны среди отдыхающих.