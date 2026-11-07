Відпочинок тут коштує мільйони: що відомо про острів на Сейшелах, який обирають монархи

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North Island – це приватний гранітний острів у складі Внутрішніх Сейшельських островів. Його площа всього 2 кілометри квадратних, але розваг тут є більш ніж достатньо. Детальніше про елітний екологічний курорт North Island розповість 24 Канал.

Що відомо про острів на Сейшелах, де відпочивають багатії?

Невеликий острів North Island відкрили у 1609 році під час експедиції європейських дослідників. Тоді науковці зафіксували колонії гігантських черепах і неймовірну природу. З 1826 по 1970-ті роки острів належав родині Бофон, які вирощували тут спеції і фрукти. Коли господарство занепало, острів покинули. Через 30 років North Island придбала південноафриканська компанія Wilderness Holdings Limited для реалізації екотуризму та відновлення природи. У 2003 році курорт відчинив свої двері.

Нині він пропонує формат "ультра-люкс" та абсолютну приватність. На острові є лише 11 вілл, а тому одночасно проживати на ньому можуть не більше як 22 гостей. Вілли побудовані з натуральних матеріалів, мають дахи з очерету й розташовані посеред джунглів. Усе зроблено так, щоб елітні туристи почувалися справжніми "робінзонами" на безлюдному острові.

Відпочинок на острові North Island / Фото Tripadvisor

На курорті нема меню – шеф-кухар готує страви на замовлення туристів. Найчастіше тут подають свіжі морепродукти, які лише вранці виловили з океану. На острові розташований 45-метровий панорамний басейн, спа-центр, тренажерний зал, дайвінг-центр, бібліотека тощо. Туристи можуть зайнятися дайвінгом, вирушити на морську прогулянку, риболовлю або ж досліджувати тропіки.

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Унікальності острову додає природа – тут живуть рідкісні птахи та гігантські черепахи, яких можна зустріти дорогою до океану.

Пляж на Сейшелах / Фото Depositphotos

Курорт ретельно захищає приватність своїх гостей, але у 2009 році стало відомо, що тут свою 10-ту річницю весілля святкували Девід і Вікторія Бекхеми. За 10 днів відпочинку зіркова пара буцімто заплатила 100 тисяч фунтів стерлінгів, що в еквіваленті становить понад 6 мільйонів гривень. Крім того, на острів у медовий місяць їздили принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Витоки інформації про таких знаменитих гостей спровокували величезний сплеск туристичного інтересу до Сейшел.