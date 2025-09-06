Відчуйте себе героєм "Шаленого Макса": у Намібії запустили унікальний сафарі-тур
- Компанія Ker & Downey Africa запустила сафарі-тур Mad Max Safari у Намібії, натхненний кінофраншизою "Шалений Макс", з приватними перельотами, проживанням в елітних готелях та унікальними активностями.
- Тур пропонує польоти на повітряних кулях, поїздки дюнами, відвідування Каоколанду для знайомства з культурою народу хімба, приватне стеження за леопардами та багато іншого.
Намібія, з її сюрреалістичними пустелями, високими дюнами та дикими ландшафтами, завжди нагадувала туристам кіношний постапокаліптичний світ. А тепер його можна безпосередньо відчути на своїй шкірі.
Люксова туристична компанія Ker & Downey Africa, базована в Кейптауні у ПАР, представила новий сафарі-тур Mad Max Safari, натхненний легендарною кінофраншизою. 24 Канал із посиланням на Robb Report розповість про нього докладніше.
Дюни, швидкість, адреналін: що відомо про сафарі-тур у стилі Mad Max?
Маршрут Mad Max Safar дозволяє мандрівникам відчути себе в ролі Макса чи Фуріози, що досліджують віддалені та захопливі куточки Намібії – ті самі, які знімали у дистопічних екшнах. І це не просто сафарі, а повне занурення в природу, де краса межує з небезпекою, але з усіма вигодами розкоші.
У франшизі "Шалений Макс" події розгортаються у постапокаліптичній пустелі з потужними та сюрреалістичними ландшафтами. Новий повністю кастомізований маршрут Ker & Downey відтворює цю атмосферу.
Боротися з жорстокими суперниками за ресурси, як у фільмах, на цьому сафарі не доведеться. Мандрівники будуть насолоджуватися спокоєм і ексклюзивністю, а також знайомитися з місцевими культурами.
Тур містить приватні чартерні перельоти, проживання в елітних готелях і незабутні активності. Це традиційні сафарі на джипах, польоти на повітряних кулях та, звісно, динамічні поїздки дюнами, що нагадують сцени погонь із кіно. На Сендвіч-Харбор ви зможете "тиснути на педаль газу", як у фільмі, відчуваючи швидкість і адреналін серед піщаних хвиль.
Серед ключових досвідів – мальовничий політ до Каоколанду для знайомства з культурою корінного народу хімба, який зберігає традиційний спосіб життя у суворих умовах. Гості можуть взяти участь у приватному стеженні за леопардами у природному середовищі. Дегустації, вечері та відпочинок в елітних готелях також у комплекті.
Поєднання всього цього в одному сафарі-турі дозволить гостям побачити Намібію з усіх ракурсів. Але й вартість туру відповідна, вона стартує від 21000 доларів на особу, причім мінімальна група – 4 людини.
До яких іще неординарних сафарі варто долучитися в Африці?
- Відвідайте Дельту Окаванго у Ботсвані. Це унікальна екосистема, де річка не впадає в океан, а зникає в пустелі. Там також є сафарі – тільки на каное (мокоро), і воно дозволяє тихо підпливти до слонів, бегемотів і птахів, насолоджуючись природою без шуму джипів.
- Ще одне цікаве сафарі – нічне – пропонують у Південній Африці. У приватних резерватах, як-от Сабі Сендс біля парку Крюгера, нічні поїздки дозволяють побачити нічних хижаків, таких як леопарди та гієни, у світлі прожекторів.
