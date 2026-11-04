Останній шанс відвідати Мальту за бюджетною ціною: з 2027 року відпочинок тут подорожчає

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Осінь і зима дають змогу побачити острови з іншого боку й спокійно дослідити їхні найцікавіші куточки, пише Interia Kobieta. До того ж незабаром відпочинок тут може стати дорожчим через нові туристичні збори.

На скільки відпочинок на Мальті стане дорожчим у 2027 році?

На початку 2027 року влада Мальти планує змінити систему туристичних платежів. За відвідування острова Коміно доведеться платити 5 євро.

Також з 1 січня 2027 року збір зросте з 1,50 євро до 8 євро за ніч у готелях і до 10 євро в орендованих апартаментах. Зміни торкнуться й поромного сполучення між Мальтою і Гозо. Тому найближчі дні – хороша нагода відвідати архіпелаг за вигідними умовами.

Туристам радять відвідати Мальту восени, оскільки у листопаді та грудні тут зберігається комфортна погода. Температура повітря може становити 20 – 22 градуси тепла. Іноді може дощити, але сонячних днів достатньо для прогулянок, огляду пам’яток та відпочинку біля моря.

Головна перевага цього сезону – відсутність виснажливої спеки й значно менша кількість туристів.

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Як виглядає Мальта: дивіться відео

Які місця варто відвідати у Мальті?

Кришталева лагуна на Коміно

Більшість туристів приїжджає на Коміно заради знаменитої Блакитної лагуни. Однак через круїзні човни гучні бари та натовпи вона не завжди виправдовує очікування.

Альтернативою стане Кришталева лагуна. Тут можна помилуватися прозорою водою смарагдових і блакитних відтінків. З берега немає пологого входу в море, тому охочі поплавати зазвичай користуються човнами. Від Блакитної лагуни сюди можна дійти приблизно за 15 хвилин.

Рибальське селище Шленді

На острові Гозо розташоване невелике прибережне селище Шленді, яке раніше жило переважно рибальством. Тепер воно приваблює мандрівників спокійною атмосферою та мальовничими пішохідними маршрутами.

Прогулянка набережною відкриває краєвиди на море та високі вапнякові стелі. Це чудове місце для тих, хто хоче відпочити від галасливих туристичних локацій.

Долина Від-іль-Гасрі

Ще одна цікава локація Гозо – ущелина Від-іль-Гасрі. Дорога сюди проходить звивистими маршрутами, але краєвиди варті подорожі.

Між високими скелями захована невелика мальовнича бухта з чистою водою. Навіть у розпал туристичного сезону тут зазвичай небагато відвідувачів, а восени та взимку можна насолодитися майже повною самотністю.

Пляж Айн-Туффієха

Цей пляж на західному узбережжі Мальти вражає золотистим піском, зеленими пагорбами й великою червонуватою скелею. Особливо гарно тут під час заходу сонця, коли узбережжя набуває мальовничих відтінків.

Історичне місто Біргу

Місто входить до трійки історичних міст навпроти Валлетти. На відміну від популярної столиці, тут можна знайти тихі вулички з традиційними дерев’яними балконами та квітами. Під час прогулянки туристам радять відвідати Палац інквізитора, церкву Святого Лаврентія та Морський музей.