Последний шанс посетить Мальту по выгодной цене: с 2027 года отдых здесь подорожает

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Осень и зима позволяют увидеть острова с другой стороны и спокойно исследовать их самые интересные уголки, пишет Interia Kobieta. К тому же в скором времени отдых здесь может подорожать из-за введения новых туристических сборов.

Насколько подорожает отдых на Мальте в 2027 году?

В начале 2027 года власти Мальты планируют изменить систему туристических сборов. За посещение острова Комино придется платить 5 евро.

Также с 1 января 2027 года сбор увеличится с 1,50 евро до 8 евро за ночь в отелях и до 10 евро в арендованных апартаментах. Изменения коснутся и паромного сообщения между Мальтой и Гозо. Поэтому ближайшие дни – хороший повод посетить архипелаг по выгодным условиям.

Туристам рекомендуют посетить Мальту осенью, поскольку в ноябре и декабре здесь сохраняется комфортная погода. Температура воздуха может составлять 20–22 градуса тепла. Иногда могут идти дожди, но солнечных дней достаточно для прогулок, осмотра достопримечательностей и отдыха у моря.

Главное преимущество этого сезона – отсутствие изнурительной жары и значительно меньшее количество туристов.

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Как выглядит Мальта: смотрите видео

Какие места стоит посетить на Мальте?

Кристальная лагуна на Комино

Большинство туристов приезжает на Комино ради знаменитой Голубой лагуны. Однако из-за круизных катеров, шумных баров и толп она не всегда оправдывает ожидания.

Альтернативой станет Хрустальная лагуна. Здесь можно полюбоваться прозрачной водой изумрудных и голубых оттенков. С берега нет пологих спусков в море, поэтому желающие поплавать обычно пользуются лодками. От Голубой лагуны сюда можно дойти примерно за 15 минут.

Рыбацкая деревня Шленди

На острове Гозо расположена небольшая прибрежная деревня Шленди, которая раньше жила преимущественно рыболовством. Теперь она привлекает путешественников спокойной атмосферой и живописными пешеходными маршрутами.

Прогулка по набережной открывает виды на море и высокие известняковые скалы. Это прекрасное место для тех, кто хочет отдохнуть от шумных туристических мест.

Долина Вид-иль-Гасри

Еще одна интересная достопримечательность Гозо – ущелье Вид-иль-Гасри. Дорога сюда пролегает по извилистым маршрутам, но виды стоят того, чтобы сюда приехать.

Между высокими скалами спрятана небольшая живописная бухта с чистой водой. Даже в разгар туристического сезона здесь обычно немного посетителей, а осенью и зимой можно насладиться почти полным уединением.

Пляж Айн-Туффиеха

Этот пляж на западном побережье Мальты поражает золотистым песком, зелеными холмами и большой красноватой скалой. Особенно красиво здесь во время заката, когда побережье приобретает живописные оттенки.

Исторический город Биргу

Город входит в тройку исторических городов напротив Валлетты. В отличие от популярной столицы, здесь можно найти тихие улочки с традиционными деревянными балконами и цветами. Во время прогулки туристам рекомендуют посетить Дворец инквизитора, церковь Святого Лаврентия и Морской музей.