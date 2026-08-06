Самостійні подорожі залишаються одним із найпомітніших туристичних трендів 2026 року. Це підтверджує опитування, проведене серед 9 тисяч людей у різних країнах світу. Найчастіше мандрівники пояснюють свій вибір бажанням відчути більше свободи, подорожувати у власному темпі, не підлаштовуючись під інших, а також знайомитися з новими людьми під час поїздки. Як повідомляє Express, серед найкращих напрямків для таких подорожей експерти називають столицю Португалії – Лісабон.

Чому Лісабон називають одним із найкращих міст для соло-мандрівників?

Лісабон приваблює тим, що тут легко пересуватися без автомобіля, а більшість популярних місць розташовані неподалік одне від одного. Туристи можуть прогулюватися старовинними вулицями, кататися знаменитими жовтими трамваями, знайомитися з історичними пам'ятками та відкривати для себе атмосферні квартали.

Атмосфера столиці Лісабон: дивитись відео

Особливо популярними серед гостей міста залишаються райони Байша, Шіаду та Прінсіпі-Реал. Тут багато кафе, парків, магазинів і культурних пам'яток, до яких легко дістатися пішки. Саме тому Лісабон вважають зручним містом для тих, хто хоче неспішно досліджувати нові місця без складної логістики.

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Що варто побачити та скуштувати?

Однією з візитівок Лісабона є легендарні жовті трамваї, які давно стали символом португальської столиці. Поїздка ними дозволяє побачити місто з іншого ракурсу та дістатися до багатьох історичних кварталів. Не менш популярною гастрономічною родзинкою є традиційні тістечка pastéis de nata.

Pastéis de nata / фото Canva

У багатьох закладах їх можна придбати приблизно за 1, 35 долара, що робить цей десерт доступним навіть для бюджетних мандрівників. Також туристам радять відвідати історичний район Белен із його відомими пам'ятками та набережною річки Тежу, де можна провести кілька годин, насолоджуючись краєвидами.

Куди вирушити за межі міста?

Якщо захочеться відпочити від міської метушні, з Лісабона легко дістатися до інших мальовничих місць. Лише коротка поїздка потягом і туристи опиняються на пляжах Кашкайша, де можна провести день біля Атлантичного океану. Ще одним популярним напрямком є Сінтра – місто, відоме своїми яскравими палацами, старовинними маєтками та лісистими пагорбами. Воно вважається одним із найкрасивіших місць поблизу Лісабона та чудово підходить для одноденної подорожі.