Самостоятельные путешествия остаются одним из самых заметных туристических трендов 2026 года. Это подтверждает опрос, проведенный среди 9 тысяч человек в разных странах мира. Чаще всего путешественники объясняют свой выбор желанием почувствовать больше свободы, путешествовать в собственном темпе, не подстраиваясь под других, а также знакомиться с новыми людьми во время поездки. Как сообщает Express, среди лучших направлений для таких путешествий эксперты называют столицу Португалии Лиссабон.

Почему Лиссабон называют одним из лучших городов для одиноких путешественников?

Лиссабон привлекает тем, что здесь легко передвигаться без автомобиля, а большинство популярных мест расположены недалеко друг от друга. Туристы могут прогуливаться по старинным улочкам, кататься на знаменитых желтых трамваях, знакомиться с историческими достопримечательностями и открывать для себя атмосферные кварталы.

Атмосфера столицы Лиссабон: смотреть видео

Особенно популярными среди гостей города остаются районы Байша, Шиаду и Принсипи-Реал. Здесь много кафе, парков, магазинов и культурных достопримечательностей, до которых легко добраться пешком. Именно поэтому Лиссабон считается удобным городом для тех, кто хочет неспешно исследовать новые места без сложной логистики.

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Что стоит увидеть и попробовать?

Одной из визитных карточек Лиссабона являются легендарные желтые трамваи, которые давно стали символом португальской столицы. Поездка на них позволяет увидеть город с другой стороны и добраться до многих исторических кварталов. Не менее популярной гастрономической изюминкой являются традиционные пирожные pastéis de nata.

Pastéis de nata / фото Canva

Во многих заведениях их можно купить примерно за 1,35 доллара, что делает этот десерт доступным даже для бюджетных путешественников. Также туристам рекомендуют посетить исторический район Белен с его известными достопримечательностями и набережной реки Тежу, где можно провести несколько часов, наслаждаясь видами.

Куда отправиться за пределы города?

Если захочется отдохнуть от городской суеты, из Лиссабона легко добраться до других живописных мест. Всего лишь короткая поездка на поезде и туристы оказываются на пляжах Кашкайша, где можно провести день у Атлантического океана. Еще одним популярным направлением является Синтра – город, известный своими яркими дворцами, старинными поместьями и лесистыми холмами. Он считается одним из самых красивых мест в окрестностях Лиссабона и прекрасно подходит для однодневной поездки.