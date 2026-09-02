Коли на більшості європейських курортів температура повітря починає стрімко знижуватися, а пляжний сезон закривається, на сході Середземномор'я триває оксамитовий сезон. У жовтні у кіпрському місті Ларнака утримується тепла сонячна погода з температурою близько +27 градусів, а море залишається комфортним для купання.

При цьому вартість проживання та харчування тут значно нижча, ніж у французькому Сен-Тропе чи на італійському узбережжі Амальфі. Поєднання багатої історії, смачної місцевої кухні, сучасних пляжів та помірних цін робить Ларнаку ідеальним напрямком для осінньої подорожі, пише Travel Off Path.

Чому саме Ларнака варта уваги туристів?

Ларнака є недооціненим пляжним містом на південному сході Кіпру – найсхіднішої держави-члена Європейського Союзу. Острів розташований приблизно за 386 кілометрів на схід від Родосу, за 76 кілометрів на південь від Туреччини та приблизно за 105 кілометрів на захід від Сирії.

Ларнака – місто середнього розміру з населенням близько 52 тисяч жителів. У теплий сезон воно стає значно жвавішим через наплив туристів із Великої Британії та Німеччини. Тут є все для класичного середземноморського відпочинку: прямі рейси з багатьох великих європейських аеропортів, пляж поруч із центром, курортна смуга, старе місто, сімейні таверни та давні пам'ятки. Водночас Ларнака не намагається бути глянцевим курортом на кшталт Сент-Тропе чи Амальфі, а пропонує спокійніший і дешевший формат відпочинку.

Прогулянка у місті Ларнака: дивитись відео

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Що приховує старе місто між церквами, мінаретами та морем?

Історична частина Ларнаки поєднує пам'ятки різних релігій і епох. Одна з головних – церква святого Лазаря, візантійський храм IX століття. Її традиційно вважають зведеною над гробницею Лазаря з Нового Завіту.

Поруч розташовані вузькі вулички зі старовинними кам'яними арками, яскравими віконницями та сімейними тавернами. Вони ведуть до набережної, де стоїть середньовічний Ларнакський замок. Всередині фортеці працює невеликий музей, а з її мурів відкривається вид на місто, церковні дзвіниці, османські мінарети та море.

Де шукати пляжі Ларнаки?

Головний міський пляж Finikoudes розташований прямо під замком. Це близько 0,64 кілометра піщаного узбережжя з пальмами, ресторанами та кафе. Він лежить за кілька кроків від центральних торгових вулиць. Ще один варіант Mackenzie Beach. Тут є модні бари та рибні ресторани, а мілководдя доповнює незвичайна особливість: неподалік розташований аеропорт, тому над пляжем регулярно пролітають літаки під час заходу на посадку.

Пляж Finikoudes / фото TripAdvisor

Яку маловідому пам'ятку варто побачити?

Приблизно за 15 хвилин їзди від центру розташований комплекс Hala Sultan Tekke. Його будували поетапно між 1760 і 1817 роками, а місце вважається похованням Умм Харам, яку традиція пов'язує з пророком Мухаммадом. Дістатися сюди з центру можна таксі приблизно за 18 – 24 долари. Пам'ятка також демонструє культурне та релігійне різноманіття Кіпру, який поділений на грецько-кіпрську частину на півдні та турецько-кіпрську адміністрацію на півночі.

Комплекс Hala Sultan Tekke / фото A.Savin

Скільки коштує відпочинок у Ларнаці?

Номер у тризірковому готелі обійдеться приблизно у 90 – 150 доларів за ніч, у п'ятизірковому 180 – 350 доларів. Кава коштує 3 – 5 доларів, коктейль 9 – 14 доларів. Таксі з аеропорту до центру 18 – 30 доларів, автобус близько 3 доларів. Ларнакський аеропорт має близько 90 прямих маршрутів до 38 країн, тому місто зручно використовувати не лише як точку прибуття, а і як окремий напрямок для відпочинку.