Когда на большинстве европейских курортов температура воздуха начинает стремительно снижаться, а пляжный сезон подходит к концу, на востоке Средиземноморья продолжается "бархатный" сезон. В октябре в кипрском городе Ларнака сохраняется теплая солнечная погода с температурой около +27 градусов, а море остается комфортным для купания.

При этом стоимость проживания и питания здесь значительно ниже, чем во французском Сен-Тропе или на итальянском побережье Амальфи. Сочетание богатой истории, вкусной местной кухни, современных пляжей и умеренных цен делает Ларнаку идеальным направлением для осеннего путешествия, пишет Travel Off Path.

Почему именно Ларнака заслуживает внимания туристов?

Ларнака – недооцененный пляжный город на юго-востоке Кипра – самого восточного государства-члена Европейского Союза. Остров расположен примерно в 386 километрах к востоку от Родоса, в 76 километрах к югу от Турции и примерно в 105 километрах к западу от Сирии.

Ларнака – город средних размеров с населением около 52 тысяч жителей. В теплый сезон он становится значительно оживленнее из-за наплыва туристов из Великобритании и Германии. Здесь есть все для классического средиземноморского отдыха: прямые рейсы из многих больших европейских аэропортов, пляж рядом с центром, курортная зона, старый город, семейные таверны и древние достопримечательности. В то же время Ларнака не стремится быть глянцевым курортом вроде Сен-Тропе или Амальфи, а предлагает более спокойный и недорогой формат отдыха.

Прогулка по городу Ларнака: смотреть видео

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Что скрывает старый город между церквями, минаретами и морем?

Историческая часть Ларнаки объединяет памятники разных религий и эпох. Один из главных – церковь святого Лазаря, византийский храм IX века. Ее традиционно считают возведенной над гробницей Лазаря из Нового Завета.

Рядом расположены узкие улочки со старинными каменными арками, яркими ставнями и семейными тавернами. Они ведут к набережной, где стоит средневековый Ларнакский замок. Внутри крепости работает небольшой музей, а с ее стен открывается вид на город, церковные колокольни, османские минареты и море.

Где найти пляжи Ларнаки?

Главный городской пляж Финикудес расположен прямо под замком. Это около 0,64 километра песчаного побережья с пальмами, ресторанами и кафе. Он находится в нескольких шагах от центральных торговых улиц. Еще один вариант – Mackenzie Beach. Здесь есть модные бары и рыбные рестораны, а мелководье дополняет необычная особенность: неподалеку расположен аэропорт, поэтому над пляжем регулярно пролетают самолеты при заходе на посадку.

Пляж Finikoudes / фото TripAdvisor

Какую малоизвестную достопримечательность стоит посетить?

Примерно в 15 минутах езды от центра расположен комплекс Hala Sultan Tekke. Его строили поэтапно между 1760 и 1817 годами, а это место считается местом захоронения Умм Харам, которую традиция связывает с пророком Мухаммадом. Добраться сюда из центра можно на такси примерно за 18–24 доллара. Эта достопримечательность также демонстрирует культурное и религиозное разнообразие Кипра, который разделен на греко-кипрскую часть на юге и турецко-кипрскую администрацию на севере.

Комплекс Hala Sultan Tekke / фото A.Savin

Сколько стоит отдых в Ларнаке?

Номер в трехзвездочном отеле обойдется примерно в 90 – 150 долларов за ночь, в пятизвездочном 180 – 350 долларов. Кофе стоит 3 – 5 долларов, коктейль 9 – 14 долларов. Такси из аэропорта до центра 18 – 30 долларов, автобус около 3 долларов. Аэропорт Ларнаки имеет около 90 прямых рейсов в 38 стран, поэтому город удобно использовать не только как пункт прибытия, но и как отдельное направление для отдыха.