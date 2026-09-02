Про мінуси круїзного відпочинку розповіла авторка keibalo.a у своєму інстаграмі. Вона поділилася власним досвідом семиденного круїзу Середземним морем, під час якого відвідала Італію, Францію та Іспанію.

Які мінуси відпочинку на круїзному лайнері?

За словами туристки, однією з головних незручностей стали великі скупчення людей. Черги виникали, зокрема, біля ресторану та під час виходу з корабля в порту: на лайнері постійно було багато людей. Через це простір міг здаватися дуже тісним і шумним. Для тих, хто розраховує на спокійний відпочинок без великої кількості людей навколо, це може стати суттєвим мінусом.

Мінуси відпочинку на круїзному лайнері / інстаграм keibalo.a

Ще однією проблемою туристка назвала темп такого відпочинку. У порту можна було вийти приблизно об 11:00, однак повернутися на корабель потрібно було вже о 16:00 – 18:00. Тобто на знайомство з містом залишалося лише кілька годин. При цьому потрібно було стежити за часом, адже у разі запізнення корабель чекати не буде.

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Окремо авторка розповіла про проблеми зі сном. Під час круїзу вона відчувала вібрації та коливання корабля, через які їй було складно заснути. Ці відчуття не лише заважали відпочивати вночі, а і психологічно сприймалися як тривога. Через постійні коливання їй було неспокійно, що також впливало на загальне самопочуття під час подорожі.