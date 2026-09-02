О минусах круизного отдыха рассказала автор keibalo.a в своем инстаграме. Она поделилась собственным опытом семидневного круиза по Средиземному морю, в ходе которого посетила Италию, Францию и Испанию.

Каковы минусы отдыха на круизном лайнере?

По словам туристки, одним из главных неудобств стали большие скопления людей. Очереди возникали, в частности, возле ресторана и при выходе с корабля в порту: на лайнере постоянно было много людей. Из-за этого пространство могло казаться очень тесным и шумным. Для тех, кто рассчитывает на спокойный отдых без большого количества людей вокруг, это может стать существенным минусом.

Минусы отдыха на круизном лайнере / инстаграм keibalo.a

Еще одной проблемой туристка назвала темп такого отдыха. В порту можно было выйти примерно в 11:00, однако вернуться на корабль нужно было уже в 16:00 – 18:00. То есть на знакомство с городом оставалось всего несколько часов. При этом нужно было следить за временем, ведь в случае опоздания корабль ждать не будет.

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Отдельно автор рассказала о проблемах со сном. Во время круиза она ощущала вибрации и колебания судна, из-за которых ей было сложно заснуть. Эти ощущения не только мешали отдыхать ночью, но и психологически воспринимались как тревога. Из-за постоянных колебаний ей было неспокойно, что также сказывалось на общем самочувствии во время путешествия.