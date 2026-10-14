Карпати – це не завжди про великі гроші: українська туристка поділилася бюджетом на 5 днів

Осінь – це чудова нагода вирушити в гори, насолодитися краєвидами Карпат і відкрити для себе нові туристичні маршрути. Для такої мандрівки не обов'язково обирати дорогі готелі чи відмовлятися від походів, адже спланувати відпочинок можна і з помірним бюджетом.

Українська блогерка та фотографка Катерина Кравченко розповіла про свою подорож до Ворохти та детально підрахувала витрати на дорогу, проживання, харчування та похід у гори.

Скільки коштує п'ятиденна подорож Карпатами?

Подорож із Дніпра до Ворохти розпочалася з поїздки прямим потягом. Квиток у купе коштував 509 гривень, ще 400 гривень пішли на їжу в дорогу та перекуси. Наступного дня на харчування в закладах довелося витратити 1 021 гривню, а за ніч у готелі в центрі Ворохти 410 гривень з людини.

Скільки коштує похід у гори на 5 днів / інстаграм katri.krav

Третій день мандрівки був присвячений походу до озера Несамовите. Трансфер до початку маршруту та назад обійшовся у 1 000 гривень з людини, а туристичний збір, групове спорядження та пікнік ще у 400 гривень. Після походу учасниці залишилися на ніч у будиночках: проживання коштувало 700 гривень, вечеря – 250 гривень, а сніданок – 200 гривень.

Після повернення до Ворохти на Катерину чекала ще одна ночівля в готелі за 445 гривень. Вечеря в закладі коштувала 525 гривень. У день від'їзду на сніданок і продукти в дорогу пішло 275 гривень. Перед потягом додалися витрати на какао в кав'ярні та сувенірний значок – усе разом 385 гривень. Зворотний квиток у купе до Дніпра коштував 712 гривень.

Загалом 5 днів у Карпатах обійшлися у 7 232 гривні. У цю суму увійшли дорога, проживання, харчування та похід у гори.

Нещодавно ми також розповідали про мальовничі напрямки для походів у Карпати восени. Тож обов'язково ознайомтеся з нашою добіркою, обирайте маршрут до душі та плануйте мандрівку, поки погода сприяє прогулянкам у горах!