Украинская блогерша и фотограф Екатерина Кравченко рассказала о своем путешествии в Ворохту и подробно подсчитала расходы на дорогу, проживание, питание и поход в горы.

Сколько стоит пятидневная поездка по Карпатам?

Путешествие из Днепра в Ворохту началось с поездки прямым поездом. Билет в купе стоил 509 гривен, еще 400 гривен ушло на еду в дорогу и перекусы. На следующий день на питание в заведениях пришлось потратить 1 021 гривну, а за ночь в отеле в центре Ворохты 410 гривен с человека.

Сколько стоит 5-дневный поход в горы / инстаграм katri.krav

Третий день путешествия был посвящен походу к озеру Несамовитое. Трансфер до начала маршрута и обратно обошелся в 1 000 гривен с человека, а туристический сбор, групповое снаряжение и пикник еще в 400 гривен. После похода участницы остались на ночь в домиках: проживание стоило 700 гривен, ужин 250 гривен, а завтрак 200 гривен.

По возвращении в Ворохту Екатерину ждала еще одна ночевка в отеле за 445 гривен. Ужин в заведении обошелся в 525 гривен. В день отъезда на завтрак и продукты в дорогу ушло 275 гривен. Перед поездом добавились расходы на какао в кафе и сувенирный значок — всего 385 гривен. Обратный билет в купе до Днепра стоил 712 гривен.

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В общей сложности 5 дней в Карпатах обошлись в 7 232 гривны. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание и поход в горы.

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