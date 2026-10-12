Для осінньої мандрівки у Карпати може залишатися лише кілька погожих днів, тож варто скористатися нагодою, щоб побачити красу гір на власні очі. І не обов'язково обирати лише Боржаву. У Карпатах є інші вершини, які приваблюють мандрівників незвичайними краєвидами. 24 Канал розповідає, куди можна вирушити заради гірської осені та чому ходити у гори чарівно саме у цю пору року.

Куди піднятися у Карпатах восени?

Близниці

Гори Близниці розташовані в Рахівському районі Закарпатської області, у східній частині Свидовецького масиву. Вони мають майже однакові форму, висоту, схили та рослинність. Велика Близниця сягає 1883 метрів, а друга вершина – 1872 метри над рівнем моря. Ця місцевість цікава поєднанням хвойних і букових лісів, які ростуть на висоті 1000 – 1400 метрів, та відкритих полонин вище по схилах. Тут також трапляються рідкісні рослини.

Гори Близниці / фото А. Майовський

На Близниці можна обрати кілька туристичних маршрутів. Один із них починається в Ясіні та проходить через урочище Буковина і полонину Драгобрат. Його загальна довжина становить близько 20 кілометрів, а пройти його можна за день.

Інший варіант – це маршрут із Квасів через гори та полонини. Він довший: близько 24 кілометрів, а орієнтовна тривалість становить 10 годин. Дорогою можна побачити гірські краєвиди, відвідати сироварню та придбати карпатську бринзу. Поблизу Близниць також розташовані високогірні озера Свидовецького масиву.

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Пікуй

Гора Пікуй розташована на межі Львівської та Закарпатської областей. Її висота становить 1408 метрів, і це найвища вершина Львівщини та Вододільного хребта. Під час підйому мандрівники проходять через букові ліси, які поступово змінюються ялицевими. Вище можна побачити скелясті схили і субальпійську рослинність.

Гора Пікуй восени / інстаграм stc_trips

А з вершини за гарної погоди відкриваються панорами Карпат: на сході видніються Тростян і Високий Верх, на південному сході Боржавський хребет і гора Стій, а на південному заході полонина Руна та гора Гостра.

Для походу можна обрати маршрут із Жденієва через потік Кочилівський. Його довжина становить близько 12 кілометрів, а орієнтовна тривалість 5 годин. Також є довший маршрут із села Сянки через хребет Пасмо Пікуя до гори Пікуй і далі до Біласовиці. Він сягає 38,5 кілометра та передбачає два – три дні мандрівки.

Пікуй може зацікавити тих, хто хоче побачити осінні ліси та гірські панорами. Але перед походом варто врахувати довжину маршруту й обрати варіант відповідно до своєї фізичної підготовки.

Шпиці

Гора Шпиці розташована у Верховинському районі Івано-Франківської області та входить до гірського масиву Чорногора. Її висота становить 1863 метри над рівнем моря. Вершина відома незвичайними скельними виступами, які нагадують вила або списи.

Гора Шпиці / інстаграм mariavasylchuk

Один із маршрутів на Шпиці починається біля туристичної бази "Заросляк" і пролягає через полонину Маришевську. Інший варіант передбачає мандрівку через високогірне озеро Несамовите. З вершини відкриваються краєвиди на Чорногору, а саме на Бребенескул, Вухатий Камінь, Дземброню, Туркул, Петрос і Говерлу.

Шпиці особливо зацікавлять тих, хто хоче побачити не лише осінні гірські схили, а й незвичайні скельні утворення. Проте маршрут потребує часу та належної підготовки.

Чому варто ходити у гори саме восени?

Українська тревел-блогерка Emma Luchytska розповіла про кілька переваг осінніх походів у гори.

Менше спеки

За температури від 10 до 15 градусів тепла підніматися у гори може бути приємніше, ніж у літню спеку. Також за таких умов фізичне навантаження часто переноситься легше.

Менше туристів

Після завершення сезону відпусток у горах зазвичай стає спокійніше. Щоб уникнути великого скупчення людей на маршрутах, за можливості краще планувати підйоми на будні. До того ж восени може бути легше придбати квитки на потяг.

Золота осінь

Жовті, помаранчеві та червоні барви перетворюють Карпати на особливо мальовниче місце для мандрівок. Саме ця краса одна з головних причин вирушити у гори восени.

Зустріч осені із зимою

У листопаді у високогір'ї вже можна побачити перший стійкий сніг, тоді як у низинах ще зберігаються осінні кольори. Це дає змогу за одну мандрівку застати контраст двох сезонів.

"Карпатське море"

Так називають краєвид, коли гірські вершини здіймаються над морем туману, що вкриває долини. Одним із найкращих місць для спостереження за цим явищем є гора Піп Іван.

Як виглядає явище "Карпатське море": дивитись відео

Але усім туристам варто пам'ятати, що осінні походи потребують уважного планування! Перед виходом у гори варто перевірити прогноз погоди, підготувати теплий одяг і відповідне взуття, а також розрахувати час на підйом і повернення.