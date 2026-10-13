Видання Daily Express опублікувало добірку 7 іспанських містечок, які можуть зацікавити людей, що планують переїзд після виходу на пенсію. Рейтинг уклали на основі дослідження World Atlas. Також ці місця підійдуть і туристам, які шукають напрямки для спокійного відпочинку подалі від популярних курортів.

Які 7 містечок Іспанії потрапили до рейтингу?

7. Сітжес, Каталонія

Сітжес розташований приблизно за пів години їзди вздовж узбережжя від Барселони. Містечко поєднує мальовничі пляжі, насичене культурне життя та зручне сполучення з великим містом. Але проживання тут коштує дорожче, ніж у більшості інших населених пунктів рейтингу. Тому Сітжес може зацікавити тих, хто хоче жити біля моря, але водночас мати доступ до міської інфраструктури.

Атмосфера міста Сітжес: дивитись відео

6. Комільяс, Кантабрія

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Комільяс – це один із найменших населених пунктів у списку. Тут мешкає трохи більш як 2,1 тисячі людей. Містечко вирізняється красивими краєвидами, малолюдними пляжами та мальовничими маршрутами для прогулянок. Така атмосфера може сподобатися тим, хто шукає спокійніше місце для життя подалі від великих туристичних центрів.

5. Кангас-де-Оніс, Астурія

Населення Кангас-де-Оніс становить 6 316 осіб. Містечко відоме як історичний вхід до національного парку Пікос-де-Еуропа – найстарішого національного парку Іспанії. Це місце може зацікавити людей, які цінують природу та хочуть мати неподалік можливості для прогулянок гірськими маршрутами.

Кангас-де-Оніс, Астурія / фото TripAdvisor

4. Ондаррібія, Країна Басків

Ондаррібію вважають одним із найкрасивіших містечок Іспанії. Іноземців приваблюють сюди гастрономічні традиції та особлива культура Країни Басків. Містечко може стати цікавим варіантом для тих, хто хоче познайомитися з регіональними особливостями Іспанії та жити в місці з виразною місцевою ідентичністю.

3. Байона, Галісія

Байона розташована на півночі країни, у Галісії. Її населення становить 12 380 людей. За оцінкою World Atlas, тут поєднуються історична спадщина та атмосфера приморського містечка. Ще однією перевагою є вартість життя, яка, за словами експертів, може бути доступнішою, ніж у багатьох середземноморських курортних містах.

Байона, Галісія / фото Alma

2. Аркос-де-ла-Фронтера, Кадіс

В Аркос-де-ла-Фронтера мешкає понад 31 046 людей. Містечко приваблює традиційною іспанською архітектурою з білими будинками. Також тут можна знайти можливості для водних розваг, тому воно підійде тим, хто хоче поєднувати спокійне повсякденне життя з активним відпочинком.

1. Трухільйо, Естремадура

Перше місце в рейтингу посів Трухільйо. Іноземці в соціальних мережах відзначають красу містечка, його автентичність і можливість жити без проблем, пов'язаних із надмірним туризмом.

Атмосфера міста Трухільйо: дивитись відео

#pueblosmasbonitosdeespaña #extremadura #visitspain #traveldestination #smalltown #traveladvice ♬ True Blue - ★ ?????? ?????? ★ @european_road_trips Trujillo, nestled in the province of Cáceres in Spain's Extremadura region, is a town steeped in history and old-world charm. Renowned for its significant role during the Age of Discovery, it is the birthplace of Francisco Pizarro, who conquered the Inca Empire, a legacy commemorated by an imposing equestrian statue in the main square, Plaza Mayor. This picturesque square, surrounded by historic buildings and lively cafes, is the heart of Trujillo, where past and present converge. The town is dominated by its medieval castle, Castillo de Trujillo, which offers panoramic views of the surrounding plains. The well-preserved medieval and Renaissance architecture within the town’s walls tells the story of its affluent past, with palatial homes and churches lining the cobbled streets. Trujillo's charm is amplified during the annual Cheese Festival, which transforms the Plaza Mayor into a vibrant showcase of regional flavors and traditions. With its rich history, architectural beauty, and cultural festivals, Trujillo not only offers a glimpse into Spain's illustrious past but also provides a tranquil and picturesque setting that captivates modern travelers. #trujillo

Один із користувачів Reddit розповів, що життя тут залишається відносно доступним, а місцева кухня заслуговує на особливу увагу. Окремою перевагою є вартість житла: вона становить 717 євро на місяць. Це найнижчий показник серед усіх 7 містечок у рейтингу.