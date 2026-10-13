Издание Daily Express опубликовало подборку из 7 испанских городков, которые могут заинтересовать людей, планирующих переезд на пенсию. Рейтинг составлен на основе исследования World Atlas. Также эти места подойдут и туристам, которые ищут направления для спокойного отдыха вдали от популярных курортов.

Какие 7 городков Испании вошли в рейтинг?

7. Ситжес, Каталония

Ситжес расположен примерно в получасе езды вдоль побережья от Барселоны. Городок сочетает в себе живописные пляжи, насыщенную культурную жизнь и удобное сообщение с большим городом.

Но проживание здесь обходится дороже, чем в большинстве других населенных пунктов рейтинга. Поэтому Ситжес может заинтересовать тех, кто хочет жить у моря, но при этом иметь доступ к городской инфраструктуре.

Атмосфера города Ситжес: смотреть видео

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6. Комильяс, Кантабрия

Комильяс – это один из самых маленьких населенных пунктов в списке. Здесь проживает чуть более 2,1 тысячи человек. Городок отличается красивыми пейзажами, малолюдными пляжами и живописными маршрутами для прогулок. Такая атмосфера может понравиться тем, кто ищет более спокойное место для жизни вдали от больших туристических центров.

5. Кангас-де-Онис, Астурия

Население Кангас-де-Онис составляет 6 316 человек. Городок известен как исторический вход в национальный парк Пикос-де-Европа – старейший национальный парк Испании. Это место может заинтересовать людей, которые ценят природу и хотят иметь неподалеку возможности для прогулок по горным маршрутам.

Кангас-де-Онис, Астурия / фото TripAdvisor

4. Ондаррибия, Страна Басков

Ондаррибию считают одним из самых красивых городков Испании. Иностранцев привлекают сюда гастрономические традиции и особая культура Страны Басков. Городок может стать интересным вариантом для тех, кто хочет познакомиться с региональными особенностями Испании и жить в месте с ярко выраженной местной самобытностью.

3. Байона, Галисия

Байона расположена на севере страны, в Галисии. Ее население составляет 12 380 человек. По оценке World Atlas, здесь сочетаются историческое наследие и атмосфера приморского городка. Еще одним преимуществом является стоимость жизни, которая, по словам экспертов, может быть более доступной, чем во многих средиземноморских курортных городах.

Байона, Галисия / фото Alma

2. Аркос-де-ла-Фронтера, Кадис

В Аркос-де-ла-Фронтера проживает более 31 046 человек. Городок привлекает традиционной испанской архитектурой с белыми домами. Также здесь можно найти возможности для водных развлечений, поэтому этот город подойдет тем, кто хочет совмещать спокойную повседневную жизнь с активным отдыхом.

1. Трухильо, Эстремадура

Первое место в рейтинге занял Трухильо. Иностранцы в социальных сетях отмечают красоту городка, его аутентичность и возможность жить без проблем, связанных с чрезмерным туризмом.

Атмосфера города Трухильо: смотреть видео

#pueblosmasbonitosdeespaña #extremadura #visitspain #traveldestination #smalltown #traveladvice ♬ True Blue - ★ ?????? ?????? ★ @european_road_trips Trujillo, nestled in the province of Cáceres in Spain's Extremadura region, is a town steeped in history and old-world charm. Renowned for its significant role during the Age of Discovery, it is the birthplace of Francisco Pizarro, who conquered the Inca Empire, a legacy commemorated by an imposing equestrian statue in the main square, Plaza Mayor. This picturesque square, surrounded by historic buildings and lively cafes, is the heart of Trujillo, where past and present converge. The town is dominated by its medieval castle, Castillo de Trujillo, which offers panoramic views of the surrounding plains. The well-preserved medieval and Renaissance architecture within the town’s walls tells the story of its affluent past, with palatial homes and churches lining the cobbled streets. Trujillo's charm is amplified during the annual Cheese Festival, which transforms the Plaza Mayor into a vibrant showcase of regional flavors and traditions. With its rich history, architectural beauty, and cultural festivals, Trujillo not only offers a glimpse into Spain's illustrious past but also provides a tranquil and picturesque setting that captivates modern travelers. #trujillo

Один из пользователей Reddit рассказал, что жизнь здесь остается относительно доступной, а местная кухня заслуживает особого внимания. Отдельным преимуществом является стоимость жилья: она составляет 717 евро в месяц. Это самый низкий показатель среди всех 7 городков в рейтинге.