Издание Daily Express опубликовало подборку из 7 испанских городков, которые могут заинтересовать людей, планирующих переезд на пенсию. Рейтинг составлен на основе исследования World Atlas. Также эти места подойдут и туристам, которые ищут направления для спокойного отдыха вдали от популярных курортов.
Какие 7 городков Испании вошли в рейтинг?
7. Ситжес, Каталония
Ситжес расположен примерно в получасе езды вдоль побережья от Барселоны. Городок сочетает в себе живописные пляжи, насыщенную культурную жизнь и удобное сообщение с большим городом.
Но проживание здесь обходится дороже, чем в большинстве других населенных пунктов рейтинга. Поэтому Ситжес может заинтересовать тех, кто хочет жить у моря, но при этом иметь доступ к городской инфраструктуре.
Атмосфера города Ситжес: смотреть видео
6. Комильяс, Кантабрия
Комильяс – это один из самых маленьких населенных пунктов в списке. Здесь проживает чуть более 2,1 тысячи человек. Городок отличается красивыми пейзажами, малолюдными пляжами и живописными маршрутами для прогулок. Такая атмосфера может понравиться тем, кто ищет более спокойное место для жизни вдали от больших туристических центров.
5. Кангас-де-Онис, Астурия
Население Кангас-де-Онис составляет 6 316 человек. Городок известен как исторический вход в национальный парк Пикос-де-Европа – старейший национальный парк Испании. Это место может заинтересовать людей, которые ценят природу и хотят иметь неподалеку возможности для прогулок по горным маршрутам.
Кангас-де-Онис, Астурия / фото TripAdvisor
4. Ондаррибия, Страна Басков
Ондаррибию считают одним из самых красивых городков Испании. Иностранцев привлекают сюда гастрономические традиции и особая культура Страны Басков. Городок может стать интересным вариантом для тех, кто хочет познакомиться с региональными особенностями Испании и жить в месте с ярко выраженной местной самобытностью.
3. Байона, Галисия
Байона расположена на севере страны, в Галисии. Ее население составляет 12 380 человек. По оценке World Atlas, здесь сочетаются историческое наследие и атмосфера приморского городка. Еще одним преимуществом является стоимость жизни, которая, по словам экспертов, может быть более доступной, чем во многих средиземноморских курортных городах.
Байона, Галисия / фото Alma
2. Аркос-де-ла-Фронтера, Кадис
В Аркос-де-ла-Фронтера проживает более 31 046 человек. Городок привлекает традиционной испанской архитектурой с белыми домами. Также здесь можно найти возможности для водных развлечений, поэтому этот город подойдет тем, кто хочет совмещать спокойную повседневную жизнь с активным отдыхом.
1. Трухильо, Эстремадура
Первое место в рейтинге занял Трухильо. Иностранцы в социальных сетях отмечают красоту городка, его аутентичность и возможность жить без проблем, связанных с чрезмерным туризмом.
Атмосфера города Трухильо: смотреть видео
Один из пользователей Reddit рассказал, что жизнь здесь остается относительно доступной, а местная кухня заслуживает особого внимания. Отдельным преимуществом является стоимость жилья: она составляет 717 евро в месяц. Это самый низкий показатель среди всех 7 городков в рейтинге.