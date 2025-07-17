Мандрівників, що планують відпочинок в Іспанії, просять дотримуватися місцевого дрес-коду, інакше вони ризикують зіткнутися з великими штрафами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Що заборонено робити в Іспанії?
Туристів, які відвідують популярні курорти, попередили, що прогулянки в купальниках поза пляжем не тільки не схвалюються, але є незаконними.
У деяких частинах Іспанії незаконно з'являтися на вулиці в одних лише бікіні або купальних шортах. Поява з голими грудьми в громадських місцях, особливо на набережних або прилеглих вулицях, також може призвести до штрафів.
Місцева влада запровадила ці правила з початком літнього сезону відпусток.
Хоча ці правила здебільшого стосуються курортних міст, таких як Барселона, Пальма і частини Канарських островів, мандрівникам рекомендується перевіряти конкретні місцеві закони й правила перед поїздкою.
Також туристів застерігають від носіння паранджі або одягу, що закриває обличчя, в офіційних будівлях.
За порушення правил дрес-коду мандрівникам може загрожувати штраф до 300 євро.