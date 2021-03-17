6 популярних курортів Хорватії: де відпочити та що подивитися

Хорватія – дивовижна держава з унікальними природними та історичними пам'ятками, й чудовим морським узбережжям. Країна найкраще підходить для відпочинку весною та влітку.

Редакція розповіла про шість найвідоміших курортів, які варто відвідати у Хорватії. Дізнайтеся, чому саме вони!

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Макарська

Це місто на узбережжі Адріатичного моря у Хорватії. Тут добре розвинута курортна інфраструктура. Ідеально підійде для туристів з дітьми.

Поблизу міста є природний парк Біоково, де можна подивитися на море з гір. У Біоково також розташована одна з найвищих точок Хорватії – Динарські Альпи.

Вхід у парк платний – близько 10 євро (330 гривень).



Природний парк Біоково / Фото: horvatia24.ru

Також на околицях Макарська можна відвідати цілу лінію пляжів. Найпопулярніший з них – Punta Rata, біля мису святого Петра. Він визнаний одним з найкрасивіших за версією Forbes. Або ж пляж Nikolina на курорті Башка Вода – один з найчистіших у Хорватії.

Ровінь

Цей курорт часто порівнюють із Венецією. Самі ж хорватці часто обирають його для весільної подорожі, бо атмосфера ідеально підходить для такої події.

До будівництва Ровіня доклалися різні країни, свого часу курорт перебував під владою Візантії, Німеччини, Франції, Югославії та власне Хорватії. Кожна епоха історії відбита у архітектурі міста.



Ровінь у Хорватії / Фото: kuku.travel

Крім давньої архітектури туристи їдуть сюди задля пляжного відпочинку. На узбережжі поблизу міста їх аж 15. Найпопулярніший з них – Mulini Beach, де можна розважитися у барі. А Skaraba Beach – для любителів самотнього відпочинку.

Острів Брач

Відомий своїм кліматом – довге, сухе та тепле літо, а зими – сухі та короткі. Ще до кінця жовтня біля острова Брач можна купатися в морі, а вже на початку березня милуватися цвітінням дерев. Тут розташовані оливкові та виноградні поля.

Тому варто відвідати не лише туристичну частину острова, а й напроситися в гості до місцевих жителів. Всю красу острова можна побачити з Видової гори. Крім того, можна подивитися на Золотий мис, який часто змінює форму завдяки вітрам, які приходять на Брач.



Острів Брач / Фото: kuku.travel

Оребич

Раніше у курортному місті проживали хорвати-рибалки, тому морське минуле можна простежити у сучасному Оребичі.

В середині липня на місцеве свято Святої Діви Кармен музей Оребича організовує масштабний фестиваль. Під час дійства гостей частують морськими делікатесами просто на вулицях міста, на площах грають музики та відбуваються тематичні вистави. У інший час морепродукти можна скуштувати у місцевих ресторанах.

Дубровнік

Один з найдорожчих курортів Хорватії. Місто перетворили на музей просто неба, майже всі будівлі старого міста охороняє ЮНЕСКО, а центральна вулиця Дубровніка Страдун – одна з найкращих пішохідних у Європі.



Вулиця Страдун у Дубровніку / Фото: itinari.com

Пляжі Дубровніка – різні. Пляж Лапад – піщаний і простягається на 3,5 кілометри. А пляж Баньє – повністю гальковий. А от пляжі острова Локрум біля Дубровніка – дикі, без курортної інфраструктури.

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Опатія

Маленьке місто на узбережжі Хорватії, де побудували один із перших люксових яхт-клубів в Європі. І досі в місто приїжджають заради відпочинку на яхтах, вінд та кайтсерфінгу.

Щодо пляжів Опатії, то вони схожі на величезні басейни. Там неймовірно чиста та прозора вода. Найпопулярніший – Слатина, який добре облаштований для туристів. Є ще пляж Медвежа, який розташований біля підніжжя гори Укка. На цьому пляжі можна побачити типову погоду Хорватії – тепле море та гірський клімат.