Відпочинок у Грузії в 2021 році: скільки треба буде заплатити

Грузія відкриває кордони для українців, щоб ті могли вільно подорожувати. Як добратися та скільки треба буде заплатити за відпочинок – читайте у матеріалі.

Грузія – це колоритна країна з Чорним морем. Тут смачна їжа, гостинні люди та красива природа. Також українців приваблює можливість легко потрапити у країну та близька ментальність місцевого населення.

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Журналісти вирішили порівняти ціну самостійно організованої поїздки та пакетного туру.

Найпопулярнішими напрямками для морського відпочинку є:

Батумі

Сарпі

Шекветілі

Урекі

Самостійна поїздка до Грузії

Усі розрахунки вказані за умов подорожі двох дорослих і двох дітей дошкільного та 12-річного віку. Пунктом, з якого починатиметься мандрівка, ми обрали місто Київ.Вартість житла вказана за умов оренди двокімнатного помешкання у пішій доступності до моря за 10 ночей. У всіх закордонних варіантах відпочинку цьогоріч варто також враховувати необхідність самоізоляції протягом 14 днів або здачі ПЛР-тестів по поверненню в Україну.

У Грузії по прильоту вимагають ПЛР-тести, зроблені протягом 72 годин перед перетином кордону, від всіх пасажирів, незалежно від їх віку. На це у Києві доведеться витратити 3 564 гривні за всю сім’ю з чотирьох людей.



Яскраві вогні Батумі \ Photo by Mike Swigunski on Unsplash

Перед вильотом необхідно заповнити спеціальну анкету.

Здати тести в аеропорту Грузії можливості немає

На сайті Aviasales пропонують квитки на прямі рейси з Києва в Батумі від 31 662 гривень в обидві сторони уже з урахуванням додаткового багажу.

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Житло у Грузії

На сім'ю можна орендувати житло з двома кімнатами з 1 липня до 11 липня всього за 218 євро (7 275 гривень).

У розпорядженні мандрівників безпровідний інтернет, власна кухня та ванна кімната, а також пральна машинка. З вікна спальні відкривається чудовий краєвид на море.



Набережна в Батумі \ Photo by Nino Maghradze on Unsplash

Харчування у Грузії

Середній чек у ресторанах Батумі – 30 ларі (близько 245 гривень) за людину, що на сім’ю з чотирьох складатиме близько 980 гривень. Продуктовий кошик в супермаркетах Грузії на 10 днів може вартувати близько 270 ларі (2 180 гривень).

Розваги у Грузії

У Батумі прямо на узбережжі розташовані два майданчики, облаштовані спеціально для дітей (з гірками, гойдалками, скульптурами мультяшних персонажів, фонтанами та гамаками). Вхід на їх територію безкоштовний.

Окрім цього, у місті розташований стаціонарний цирк – квитки коштують від 8 до 10 ларі (близько 80 гривень) за людину, залежно від програми. Також тут є невеликий аквапарк. За 20 кілометрів за містом є парк розваг Ціцінатела.



Розваги у Грузії \ Photo by TARIK BOZKURT on Unsplash

У середньому мандрівники з дітьми за час відпочинку витрачають на розваги в Батумі близько 1 600 гривень.

Всього за відпочинок в Батумі за умов самостійної мандрівки літаком доведеться заплатити: в середньому 56 500 гривень

Пакетний тур у Грузію

Сервіс Misto.Travel пропонує відпочинок у Батумі поблизу моря від 41 953 гривень за чотирьох з 1 до 11 липня.

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У цю ціну входить лише переліт з проживанням у чотиризірковому готелі зі сніданками, пропозицій турів все включено немає.

До вартості слід також додати ПЛР-тести у розмірі 3 564 гривні, харчування (близько 11 800 гривень), та розваги – близько 1 600 гривень.

Всього відпочинок в Батумі з послугами туроператора обійдеться: від