Альтернатива Криту та Родосу: де в Греції знайти райський відпочинок без натовпів туристів

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Тим, хто прагне насолодитися мальовничими заходами сонця та відчути справжню атмосферу відпочинку без турбулентності великих туристичних потоків, варто звернути увагу на маловідому, але дивовижну локацію на південно-західному узбережжі материкової Греції. Про цей курорт розповіло видання Express.

Що це за курорт і де він розташований?

Йдеться про курортну зону Коста-Наваріно, що заховалася в регіоні Мессенія на південному заході Пелопоннесу. На відміну від розкручених островів, які щороку приймають мільйони мандрівників, ця місцевість досі залишається відносно спокійною та незайманою масовим туризмом.

Які умови та розваги пропонують мандрівникам?

На території Коста-Наваріно працюють 5 елітних п'ятизіркових готельних комплексів: Mandarin Oriental Costa Navarino, W Costa Navarino, The Romanos та The Westin Resort Costa Navarino. Крім розкішного проживання, для гостей доступна широка мережа послуг:

3 спа-центри для релаксації;

4 професійні гольф-поля на 18 лунок;

понад 40 закладів харчування з різноманітною кухнею;

безліч майданчиків для активного відпочинку, спорту та знайомства з культурою.

Для тих, хто прагне зануритися в місцевий колорит, організовують кулінарні майстер-класи з приготування традиційних страв у справжній домівці мессенійців, піші прогулянки з філософськими дискусіями та дегустації відомої оливкової олії першого віджиму.

Чим вражає місцеве узбережжя та пляж Войдокілія?

Головним скарбом курорту є його берегова лінія, візитівкою якої став відомий пляж Войдокілія, що отримав високу оцінку 4,5 зірки на платформі TripAdvisor.

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Пляж Войдокілія / фото Canva

Поруч із узбережжям велично піднімається пагорб із фортецею Палеокастро та печерою Нестора, що пов'язує цю місцевість із міфами про стародавній Пілос. Важливою особливістю Войдокілії є повна відсутність організованої туристичної інфраструктури, тому тут немає гучних барів чи рядів парасольок.

Це дає змогу зберегти первозданність та автентичність природи, тому відвідувачам варто брати все необхідне з собою та дбайливо ставитися до навколишнього середовища.

Де розташований курорт Коста-Наваріно: дивитись на картах