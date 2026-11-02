Альтернатива Криту и Родосу: где в Греции можно провести райский отдых вдали от толп туристов

Adv

Тем, кто хочет насладиться живописными закатами и окунуться в настоящую атмосферу отдыха вдали от суеты больших туристических потоков, стоит обратить внимание на малоизвестную, но впечатляющую локацию на юго-западном побережье материковой Греции. Об этом курорте рассказало издание Express.

Что это за курорт и где он расположен?

Речь идет о курортной зоне Коста-Наварино, что спрятана в регионе Мессения на юго-западе Пелопоннеса. В отличие от раскрученных островов, которые ежегодно принимают миллионы путешественников, эта местность до сих пор остается относительно спокойной и нетронутой массовым туризмом.

Какие условия и развлечения предлагаются путешественникам?

На территории Коста-Наварино работают 5 элитных пятизвездочных гостиничных комплексов: Mandarin Oriental Costa Navarino, W Costa Navarino, The Romanos и The Westin Resort Costa Navarino. Помимо роскошного проживания, гостям доступна широкая сеть услуг:

3 спа-центра для релаксации;

4 профессиональных гольф-поля на 18 лунок;

более 40 заведений общественного питания с разнообразной кухней;

множество площадок для активного отдыха, спорта и знакомства с культурой.

Для тех, кто хочет окунуться в местный колорит, организуют кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных блюд в настоящем доме мессенийцев, пешие прогулки с философскими дискуссиями и дегустации знаменитого оливкового масла первого отжима.

Чем впечатляет местное побережье и пляж Войдокилия?

Главным сокровищем курорта является его береговая линия, визитной карточкой которой стал знаменитый пляж Войдокилия, получивший высокую оценку 4,5 звезды на платформе TripAdvisor.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Пляж Войдокилия / фото Canva

Рядом с побережьем величественно возвышается холм с крепостью Палеокастро и пещерой Нестора, связывающий эту местность с мифами о древнем Пилосе. Важной особенностью Войдокилии является полное отсутствие организованной туристической инфраструктуры, поэтому здесь нет шумных баров или рядов зонтиков.

Это позволяет сохранить первозданность и аутентичность природы, поэтому посетителям стоит брать с собой все необходимое и бережно относиться к окружающей среде.

Где расположен курорт Коста-Наварино: смотреть на картах