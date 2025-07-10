Де відпочити на Лазуровому березі у Франції, щоб не влетіти у копієчку: 3 бюджетні міста

Відпочинок на французькій Рив'єрі у більшості туристів асоціюється з розкішними Каннами, Сен-Тропе та Ніццою. Та насправді Лазуровий берег дешевший, аніж багато хто думає. Відпочити на французьких курортах можуть і бюджетні туристи. Головне – знати, куди їхати.

Французька Рив'єра вирізняється серед інших морських курортів своєю бірюзовою водою. Вода на фото з цих місць має настільки красивий відтінок, що складно повірити, що він справжній. Однак ті, що були на Півдні Франції, можуть підтвердити – вода тут справді лазурова. 24 Канал з посиланням на Travell off Path розповідає про французькі прибережні міста, де ціни дешевші і підійдуть для бюджетних туристів.

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Ментон

Ментон розташований на кордоні між Францією та Італією, то ж тут поєдналися обидві культури. Пастельні будиночки контрастують з блакитною водою у морі, а гориста місцевість додає цьому місту вигляду наче з вінтажної листівки.

Гуляючи вулицями Ментона, на мить може здатися, що ви в Італії. Тут на кожному кроці продають морозиво та лімочелло, а лимонна тематика – у кожному магазині.

Проживання в апартаментах біля моря у Ментоні обійдеться у 140 доларів за двох за ніч.



Ментон, Франція / Фото Олени Литвин для 24 Каналу

Вільфранш-сюр-Мер

У цьому маленькому містечку, що недалеко від Ніцци, панує ідеальна тиша, яку порушує лише спів пташок. Багато туристів приїжджають сюди на день, аби прогулятися звивистими вузькими вуличками та покупатися в морі.



Колоритний Вільфранш-сюр-Мер у Франції / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Через зростання популярності, ціни у Вільфранш-сюр-Мер також зростають. Однак цього літа тут ще можна орендувати комфортний номер в готелі за 125 доларів на добу за двох.



Набережна у Вільфранш-сюр-Мер / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Кань-сюр-Мер

Одним з найкрасивіших середньовічних міст Лазурового берега вважають спокійний Кань-сюр-Мер. Тут є багатовікові кам'яниці, гавань з різноколірними човнами та красивий замок на вершині пагорба. Переночувати тут можна всього за 65 – 70 доларів за одного.

Перевагою Французької Рив'єри є зручне сполучення залізницею. В одній відпустці можна об'їздити потягом усі міста Лазурового берега.