Подорож для дівчат: 3 найкращі локації Європи для відпочинку з подругами

Відпустка з друзями має терапевтичну дію, тому якісне спілкування з близькими нам людьми й відпочинок в іншій країні має позитивний вплив. Доволі часто подруги люблять влаштовувати спільні подорожі, тож далі розповімо про кілька країн, які вартують уваги.

Враховуючи найкрасивіші місця для відпочинку у 2026 році видання In Journal зібрало пропозиції кількох європейських напрямків, які ідеально підійдуть для мандрівки з подругами.

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Куди поїхати на відпочинок з друзями?

Барселона

Перше місце в списку посідає чудова й незрівнянна Барселона. Тут красиві піщані пляжі, смачна кухня та вражаюче нічне життя. Вдень тут можна купатися в морі й засмагати на міському пляжі Playa de la Barceloneta, а вже ввечері ефектно одягатися в літні сукні, щоб випити сангрію та з’їсти тапас.

Туристам в Барселоні рекомендують відвідати парк Гуель та найвідомішу вулицю Ла Рамбла. Також варто навідатися на великий ринок під відкритим небом Ла Бокерія, щоб обрати свіжі фрукти та морепродукти на вечерю.

За бажанням можна відвідати сусідні курорти Коста-Брави, такі як Тосса-де-Мар, Бланес та Льорет-де-Мар.

Міконос

Це один з найвідоміших грецьких островів, який посідає друге місце за впізнаваністю після Санторіні. Дівчата обожнюють цю локацію за невимушену енергетику, чисті пляжі, музику, ресторани й безліч розваг для тих, хто любить активно відпочивати.

У липні та серпні на Міконосі дуже багато людей, тому заради кращих вражень сюди радять приїжджати у вересні. Навіть на початку осені тут все ще тепло й комфортно для відпочинку.

Для тих, хто любить ходити на вечірки туристкам радять навідатися на пляжі Алемагу та Скорпіос, де грають діджей-сети відомі діджеї. Щоб відкрити для себе нові враження варто завітати на вечерю в ресторан Spilia, що розташований у печері, що входить у море.

Хвар

Острів Хвар у Хорватії є одним з найкращих варіантів для дівчачого відпочинку. Тут безліч чудових бухт, смачна кухня, вина й насичене нічне життя.

На пляжі Дубовіца можна пролежати цілий день, а на інший вирушити на лавандові поля. В одному з ресторанів Хвара радять спробувати грегату – страву з риби й картоплі.

А ще тут варто забронювати екскурсію на човні до Пекельних островів, щоб насолодитися бездоганними пляжами й прихованими бухтами.