Блогер Di.yanch у своєму відео в інстаграмі розповів, скільки коштувала його восьмиденна поїздка на 2 людей до Одеси та Чорноморська у 2026 році. До витрат увійшли дорога з Запоріжжя, проживання, пляжний відпочинок, харчування, розваги та покупки продуктів.

Скільки коштувала дорога з Запоріжжя до Одеси?

Подорож розпочалася із поїздки автомобілем із Запоріжжя до Одеси. За дорогу в обидві сторони довелося витратити приблизно 8 300 гривень на бензин.

Перші 2 ночі мандрівники провели в одному з готелів Одеси. За проживання заплатили 4 860 гривень. Окремо витратили ще 900 гривень на оренду пляжного ліжка. За ці 2 дні вони також встигли відвідати 4 заклади.

Свої враження від них автор оцінив по-різному: сніданок у закладі "Lou Lou" отримав 9 балів із 10, "Suke" максимальні 10 із 10, "Мамалига" отримала 7 балів, а "Porto Franco" 100 із 10. У результаті лише за 2 дні в Одесі витратили близько 16 000 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вартість відпочинку на Чорному морі у 2026 році / інстаграм di.yanch

Скільки коштувало проживання у Чорноморську?

Після Одеси мандрівники вирушили до Чорноморська, де залишилися ще на 6 днів. За проживання заплатили 14 200 гривень. Сам Чорноморськ у автора асоціюється з атмосферою відпочинку, яка нагадує йому Скирлівся або Бердянськ. Саме за такий формат відпочинку він і полюбляє це місто.

Окрім проживання, були і додаткові витрати на пляжі та розваги. Наприклад, оренда парасольки коштувала 100 гривень, а година катання на сапах 400 гривень. На пляжі також купували рибу та креветки. Вечорами часто влаштовували шашлики, тому окремо витрачалися на продукти, напої та різні смаколики.

Скільки загалом витратили за 8 днів біля моря?

Харчування, покупки продуктів, напої, смаколики та один ресторан у Чорноморську разом обійшлися приблизно у 18 000 гривень. Якщо скласти основні витрати за всю поїздку, виходить близько 50 000 гривень за 8 днів.