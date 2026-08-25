Блогер Di.yanch в своем видео в инстаграме рассказал, во сколько обошлась его восьмидневная поездка на двоих в Одессу и Черноморск в 2026 году. В расходы вошли дорога из Запорожья, проживание, пляжный отдых, питание, развлечения и покупка продуктов.

Сколько стоила поездка из Запорожья в Одессу?

Путешествие началось с поездки на автомобиле из Запорожья в Одессу. На дорогу в обе стороны пришлось потратить примерно 8 300 гривен на бензин.

Первые 2 ночи путешественники провели в одном из отелей Одессы. За проживание заплатили 4 860 гривен. Отдельно потратили еще 900 гривен на аренду пляжного шезлонга. За эти 2 дня они также успели посетить 4 заведения.

Свои впечатления от них автор оценил по-разному: завтрак в заведении "Лулу" получил 9 баллов из 10, "Суке" максимальные 10 из 10, "Мамалыга" получила 7 баллов, а "Порто Франко" 100 из 10. В результате всего за 2 дня в Одессе потратили около 16 000 гривен.

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Стоимость отдыха на Черном море в 2026 году / инстаграм di.yanch

Сколько стоило проживание в Черноморске?

После Одессы путешественники отправились в Черноморск, где остались еще на 6 дней. За проживание заплатили 14 200 гривен. Сам Черноморск у автора ассоциируется с атмосферой отдыха, напоминающей ему Скирловку или Бердянск. Именно за такой формат отдыха он и любит этот город.

Помимо проживания, были и дополнительные расходы на пляже и развлечения. Например, аренда зонтика стоила 100 гривен, а час катания на сапах 400 гривен. На пляже также покупали рыбу и креветки. По вечерам часто устраивали шашлыки, поэтому отдельно тратились на продукты, напитки и различные вкусности.

Сколько в общей сложности потратили за 8 дней у моря?

Питание, покупка продуктов, напитки, вкусности и один ресторан в Черноморске в сумме обошлись примерно в 18 000 гривен. Если сложить основные расходы за всю поездку, получается около 50 000 гривен за 8 дней.