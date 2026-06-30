Краще вже Туреччина: чому відпочинок у Болгарії подорожчав цього літа

Болгарія багато років була популярним бюджетним напрямком серед українських туристів. Автобусні тури дозволяли забронювати відпочинок за дуже доступною ціною й при цьому проживати у хорошому готелі. Однак цього літа туристи бідкаються, що таких цін, які були раніше, у Болгарії вже нема. Тепер відпочинок у цій країні по вартості прирівнюється до Туреччини.

Туристична агентка "Поїхали з нами" Катерина, яка веде свій тікток-блог @poihaliznami_vin, розповіла, що цього літа постійно чує запитання туристів про те, чому відпочинок у Болгарії так подорожчав. Тож вона пояснила, чому ж так сталося.

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Чому подорожчав відпочинок у Болгарії?

Болгарія повністю адаптувала національне законодавство до норм Європейського Союзу, а кінцевим етапом інтеграції став перехід на євро. Хоч влада й намагалася уникнути зловживань, щоб вберегти туристичну сферу, та зараз ціни в країні все одно зросли. Подекуди – на 30%. Усе це вплинуло і на вартість турів.

Крім того, війна на Близькому Сході спровокувала збільшення цін на пальне. Як відомо, більшість туристів їздили з України у Болгарію саме автобусом – це дешевше, ніж літаком, і зручно з дітьми, оскільки не треба робити ніякі пересадки. Однак тепер автобусне сполучення стало дорожчим, що також впливає на загальну вартість відпочинку.

Є ще третя причина і вона, за словами турагентки, основна. Річ у тому, що ще у період раннього бронювання туристи викупили майже 70% номерів за вигідною ціною. Вже влітку вільних номерів залишилося дуже мало і ціна на них відповідно висока.

Нині ціни – не дуже хороші. Не такі, які подобаються туристам. Тому ми рекомендуємо за таку ціну краще їхати у Туреччину,

– сказала турагентка.

Турагентка пояснила, чому подорожчав відпочинок у Болгарії: відео

Що кажуть туристи?

У коментарях до відео Катерини багато українців погодилися, що цьогоріч відпочинок у Болгарії надто дорогий. Мовляв, ціни тут настільки зросли, що більше просто не вигідно їхати. Однак були й ті, хто писав, що лише недавно відпочив у Болгарії за копійки. Тож багато чого залежить від рівня готелю, на яких розраховують туристи.