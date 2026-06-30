Лише протягом січня 2026 року діяв подвійний обіг валют, але вже з 1 лютого єдиним законним платіжним засобом стало євро. Курс установили на рівні 1,95 лева за 1 євро, але чи вплинуло це на ціни? 24 Канал розповість докладніше.

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Чи злетіли ціни у Болгарії після запровадження євро?

Найбільшим страхом як місцевих жителів, так і туристів було ймовірне подорожчання послуг. Проте болгарські фахівці з галузі запевняли, що перехід на єдину європейську валюту не зробить відпочинок важчим для гаманця. Мовляв, і туристи не дурні платити більше, і власники готелів не горять бажанням тримати номери порожніми.

Доклала певних зусиль і влада. Щоб запобігти спекуляціям та штучному округленню цін у популярних курортних зонах на кшталт Варни та Бургаса, було запроваджено жорсткий моніторинг. Період обов'язкового подвійного вказування цін у левах та євро розпочався ще 8 серпня 2025 року – і триватиме він до 8 серпня 2026 року. Тобто мандрівники цілий рік чітко бачать кожну копійку.

А проте влітку 2026 року на чорноморському узбережжі Болгарії все ж спостерігається незначне зростання вартості послуг. Утім, це радше звичне сезонне явище, при цьому Болгарія продовжує впевнено утримувати статус одного з найдоступніших за цінами куточків Європи. Середній тижневий бюджет на одного мандрівника тут становить цілком притомні 500 євро з хвостиком.

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Чи євро спростило життя мандрівникам у Болгарії?

Для іноземців, які звикли подорожувати з єдиною європейською валютою, ведення у Болгарії євро стало навіть ковтком свіжого повітря. Зникнення потреби у постійному обміні валют усунуло приховані фінансові втрати та конвертаційні збори. Ба більше, зняття готівки у банкоматах Софії чи Пловдива стало простішим і дешевшим.

До того ж прозорість цін дозволяє миттєво порівнювати вартість житла та вечері з пропозиціями у сусідній Греції чи Хорватії. І, здається, Болгарія трохи виграє – щонайменше, місцева асоціація туристичних агентств уже звітує про зростання кількості бронювань на кілька відсотків із боку ринків єврозони порівняно з 2025 роком.

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Чи дійсно все так безхмарно на болгарських курортах?

Іноземні гості, які торік залишили у Болгарії мільярди, нині витрачають кошти ще охочіше. А проте досвід туристів та місцевих орендодавців все ж вказує на певні труднощі перехідного періоду.

До прикладу, після введення євро на популярних курортах, таких як Сонячний Берег, Поморіє та Золоті Піски, на початку сезону помітили нетипове затишшя. Багато мандрівників скаржаться, що ціни на продукти та послуги зросли на 10, 20 чи 30 відсотків – що повторює сценарій Хорватії 2023 року. Навіть самі болгари з великих міст радше поїдуть до Греції, оскільки ціни на рідному узбережжі стали занадто високими.

З іншого боку, входження до єврозони відкриває перед болгарською індустрією гостинності колосальні перспективи. Місцеві очікують на масштабні довгострокові інвестиції в модернізацію прибережних курортів, які приймають до 60% усіх іноземних гостей. Фінансова стабільність євро має стимулювати оновлення готелів, спа-комплексів та гірськолижної інфраструктури.