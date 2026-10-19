Видання The Guardian розповіло про 5 напрямків у Туреччині та Європі, які підходять для відпочинку наприкінці сезону.

Куди поїхати восени, щоб насолодитися морем, природою та місцевою кухнею?

Калкан, Туреччина

Калкан у Туреччині навіть у жовтні залишається жвавим курортом. Але восени тут менше туристів, тому можна спокійніше відпочивати на пляжах і досліджувати околиці. За 20 хвилин їзди розташоване гірське село Безірґан, де можна побачити зерносховища османської доби та пройтися Лікійською стежкою.

Калкан, Туреччина / фото Canva

Також варто відвідати пляж Капуташ між Калканом і Кашем. Влітку він переповнений туристами, а в жовтні тут просторіше, хоча море ще тепле.

Агуа-Амарга, Іспанія

Агуа-Амарга – це колишнє рибальське село на узбережжі Коста-де-Альмерія в Іспанії. Тут є пляж завдовжки близько 500 метрів, білі будинки та пальмовий гай. У жовтні море ще тепле, а місцеві ресторани та бари продовжують працювати.

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Агуа-Амарга, Іспанія / фото TripAdvisor

Село підходить для спокійного відпочинку та прогулянок природою. Стежки ведуть до відокремлених бухт і руїн фортів 18 століття, а неподалік розташований природний заповідник Кабо-де-Гата з покинутими золотими копальнями.

Кашкайш, Португалія

Кашкайш розташований приблизно за 32 кілометри від Лісабона, дорога потягом займає 30 – 40 хвилин. Колись місто було місцем літнього відпочинку європейської знаті, а сьогодні приваблює туристів впродовж року. Для активного відпочинку можна орендувати велосипед або каяк і вирушити до пляжу Прая-ду-Гіншу, популярного серед серферів.

Кашкайш, Португалія / фото Canva

Якщо погода не підходить для прогулянок узбережжям, варто відвідати музей Casa das Historias Paula Rego. Також звідси можна поїхати до Сінтри, відомої палацами та Мавританським замком, або побачити мис Кабу-да-Рока – найзахіднішу точку материкової Португалії.

Сенігаллія, Італія

Сенігаллія в регіоні Марке відома Оксамитовим пляжем – широким піщаним узбережжям, яке восени стає значно спокійнішим, ніж влітку. Місто також приваблює любителів гастрономії: тут працюють ресторани Uliassi з трьома зірками Michelin і Madonnina del Pescatore з двома. Але скуштувати місцеві страви можна і у доступніших закладах, наприклад, Cuoco di Bordo, де подають сиру рибу, та Rimante, відомому пастою і смаженою гускою.

Атмосфера міста Сенігаллія: дивитись відео

Восени на місцевих ринках продають каштани, хурму, виноград, гранати та гарбузи, а в околицях збирають оливки. З 6 до 10 листопада в селі Скапеццано, за 5 кілометрів від міста, проходить фестиваль молодої оливкової олії Festa dell'Olio Nuovo. Після знайомства з місцевою кухнею можна прогулятися вздовж річки Міза, відвідати навколишні села або відпочити на узбережжі.

Сен-Жан-де-Люз, Франція

Сен-Жан-де-Люз розташований на південному заході Франції, неподалік кордону з Іспанією. Його пляж захищений двома мисами, тому море тут спокійніше, ніж на багатьох інших ділянках атлантичного узбережжя. Місто підходить для знайомства з французькою Країною Басків: тут можна побачити будинки з характерними червоними і зеленими дерев'яними елементами та скуштувати місцеві продукти.

Сен-Жан-де-Люз, Франція / фото Canva

Серед цікавих місць: церква Сен-Жан-Батіст із позолоченим вівтарем і триярусною галереєю, а також кондитерська Maison Adam, де готують мигдалеві макарони за рецептом, створеним ще у 1660 році.

Варто розуміти, що восени це вже не зовсім літня погода, тож купання в морі може бути не завжди комфортним. Однак у цих напрямках значно тепліше, ніж у багатьох інших частинах Європи. Тому навіть якщо на пляжі не вдасться вдосталь поплавати, можна прогулятися узбережжям, помилуватися морськими краєвидами, скуштувати місцеві страви і просто насолодитися теплими осінніми днями.