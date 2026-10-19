Издание The Guardian рассказало о 5 направлениях в Турции и Европе, подходящих для отдыха в конце сезона.

Куда поехать осенью, чтобы насладиться морем, природой и местной кухней?

Калкан, Турция

Калкан в Турции даже в октябре остается оживленным курортом. Но осенью здесь меньше туристов, поэтому можно спокойнее отдыхать на пляжах и исследовать окрестности. За 20 минут езды расположено горное село Безирган, где можно увидеть зернохранилища османской эпохи и прогуляться по Ликийской тропе.

Калкан, Турция / фото Canva

Также стоит посетить пляж Капуташ между Калканом и Кашем. Летом он переполнен туристами, а в октябре здесь просторнее, хотя море еще теплое.

Агуа-Амарга, Испания

Агуа-Амарга – это бывшая рыбацкая деревня на побережье Коста-де-Альмерия в Испании. Здесь есть пляж длиной около 500 метров, белые дома и пальмовая роща. В октябре море еще теплое, а местные рестораны и бары продолжают работать.

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Агуа-Амарга, Испания / фото TripAdvisor

Деревня подходит для спокойного отдыха и прогулок на природе. Тропы ведут к уединенным бухтам и руинам фортов 18 века, а неподалеку расположен природный заповедник Кабо-де-Гата с заброшенными золотыми рудниками.

Кашкайш, Португалия

Кашкайш расположен примерно в 32 километрах от Лиссабона, поездка на поезде занимает 30 – 40 минут. Когда-то город был местом летнего отдыха европейской знати, а сегодня привлекает туристов круглый год. Для активного отдыха можно арендовать велосипед или каяк и отправиться на пляж Прайя-ду-Гиншу, популярный среди серферов.

Кашкайш, Португалия / фото Canva

Если погода не располагает к прогулкам по побережью, стоит посетить музей Casa das Historias Paula Rego. Также отсюда можно поехать в Синтру, известную дворцами и Мавританским замком, или увидеть мыс Кабу-да-Рока – самую западную точку материковой Португалии.

Сенигаллия, Италия

Сенигаллия в регионе Марке известна Бархатным пляжем – широким песчаным побережьем, которое осенью становится значительно спокойнее, чем летом. Город также привлекает любителей гастрономии: здесь работают рестораны Uliassi с тремя звездами Michelin и Madonnina del Pescatore с двумя. Но попробовать местные блюда можно и в более доступных заведениях, например, в "Cuoco di Bordo", где подают сырую рыбу, и в "Rimante", известном пастой и жареным гусем.

Атмосфера города Сенигаллия: смотреть видео

Осенью на местных рынках продают каштаны, хурму, виноград, гранаты и тыквы, а в окрестностях собирают оливки. С 6 по 10 ноября в деревне Скапеццано, в 5 километрах от города, проходит фестиваль молодого оливкового масла Festa dell'Olio Nuovo. Познакомившись с местной кухней, можно прогуляться вдоль реки Миза, посетить окрестные деревни или отдохнуть на побережье.

Сен-Жан-де-Люз, Франция

Сен-Жан-де-Люз расположен на юго-западе Франции, недалеко от границы с Испанией. Его пляж защищен двумя мысами, поэтому море здесь спокойнее, чем на многих других участках атлантического побережья. Город подходит для знакомства с французской Страной Басков: здесь можно увидеть дома с характерными красными и зелеными деревянными элементами и попробовать местные продукты.

Сен-Жан-де-Люз, Франция / фото Canva

Среди интересных мест: церковь Сен-Жан-Батист с позолоченным алтарем и трехъярусной галереей, а также кондитерская Maison Adam, где готовят миндальные макароны по рецепту, созданному еще в 1660 году.

Стоит понимать, что осенью погода уже не совсем летняя, поэтому купание в море может быть не всегда комфортным. Однако в этих местах значительно теплее, чем во многих других частях Европы. Поэтому даже если на пляже не удастся вдоволь поплавать, можно прогуляться по побережью, полюбоваться морскими пейзажами, попробовать местные блюда и просто насладиться теплыми осенними днями.