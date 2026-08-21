Британська туристична компанія eShores назвала 10 найкращих місць для відпочинку на Балканах, залежно від вподобань кожного туристам.

Що подивитися у Дубровнику?

Дубровник – одне з найвідоміших міст регіону. Його Старе місто оточене середньовічними стінами, а головна вулиця Страдун веде між вузькими провулками, винними барами та сімейними ресторанами. З міських стін відкривається вид на теракотові дахи, Адріатику та острови.

Як виглядає Дубровник / фото Canva

За панорамними краєвидами можна піднятися канатною дорогою на гору Срдж, де розташований Форт Імперіал. Місто також добре знайоме шанувальникам "Гри престолів": фортеця Ловрієнак та інші місця Старого міста стали локаціями зйомок серіалу.

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Для відпочинку біля моря можна обрати пляж Бандже, тихіший Светі Яков або півострів Лапад. Ще один варіант – морська прогулянка на байдарках навколо міських стін та острова Локрум.

Який острів обрати в Хорватії?

Хорватія має понад 1000 островів та острівців, тому під час однієї подорожі можна поєднати кілька з них. Хвар вирізняється венеціанською архітектурою, бухтами, ресторанами, яхтами, лавандовими полями та виноградниками. Корчула відома середньовічним містом із кам'яними вулицями, площами та кафе.

Поруч є пляжі, а сам острів славиться виробництвом вина. Брач приваблює пляжем Золотий Ріг, а з Відової Гори відкривається вид на узбережжя. Для тихішої подорожі можна обрати Віс, який до кінця 1980-х років був закритою військовою зоною, або Млєт із двома солоними озерами та монастирем XII століття.

Що побачити у Которській затоці?

Которська затока поєднує спокійну воду, гори, кам'яні села та історичні міста. У самому Которі можна прогулятися брукованими вулицями, побачити старі палаци та піднятися до замку Сан-Джованні, подолавши 1350 сходинок. Неподалік розташований Пераст із кам'яними будинками та кафе вздовж набережної. Звідси човни вирушають до острова Богоматері Скель.

Атмосфера Которської затоки: дивитися відео

Також із затоки можна дістатися Блакитної печери та старих підводних тунелів. Для знайомства з гірською частиною регіону варто вирушити в бік Ловчена. Стара серпантинова дорога має 25 поворотів і відкриває краєвиди на затоку, а канатна дорога Котор–Ловчен пропонує простіший спосіб піднятися вгору.

Чим цікавий Спліт?

Спліт відомий насамперед палацом Діоклетіана, який став частиною сучасного міста. Всередині стародавніх стін сьогодні розташовані магазини, квартири, бари, церкви та кафе. У центрі палацу розташована площа Перистиль, а підземні приміщення дозволяють побачити його римське минуле.

Поруч розташований собор Святого Домнія з дзвіницею, на яку можна піднятися заради краєвиду на місто. За межами Старого міста починається лісовий парк Мар'ян із сосновими стежками та місцями для купання. Завершити день можна прогулянкою вздовж Ріви – набережної з пальмами, кафе та ресторанами.

Чим дивує озеро Блед?

Озеро Блед – одна з найвідоміших пам'яток Словенії. На озері розташований острів із церквою, а на пагорбі над водою стоїть замок. До острова традиційно добираються на дерев'яному човні плетна, а до церкви ведуть 99 сходинок. Навколо озера проходять пішохідні маршрути, а з Малої Осойниці та Ойстриці відкриваються панорамні краєвиди.

Озеро Блед / фото Canva

Поруч є ущелина Вінтгар із дерев'яними доріжками над зеленою річкою. Далі можна вирушити до озера Бохінь або Національного парку Триглав, де є гірські маршрути, перевал Вршич та річка Соча. А після прогулянки варто спробувати місцевий десерт kremšnita.

Що приховує Албанська Рив'єра?

Іонічне узбережжя Албанії відоме бірюзовою водою, гальковими бухтами та оливковими гаями. У Ксамілі є невеликі острови біля берега, а Хімара пропонує довгі і менш людні пляжі. Дхермі та Дрімадес вирізняються ресторанами морепродуктів і літніми фестивалями.

Для більш усамітненого відпочинку можна вирушити до Гжипе, Какоме або Кророз – до цих місць складніше дістатися. А подалі від узбережжя розташовані Блакитне Око та Бутрінт, руїни давнього грецького та римського міста.

Чим вражають Плітвіцькі озера?

Плітвіцькі озера – найстаріший і найбільший національний парк Хорватії. Його 16 терасових озер з'єднані водоспадами та каскадами, а дерев'яні набережні проходять просто між водоймами. Колір води тут змінюється від бірюзового до смарагдового та темно-синього залежно від світла й мінералів.

Однією з головних пам'яток є Великий Слап – найвищий водоспад Хорватії. Верхні озера мають більш лісистий і спокійний вигляд. Важливо пам'ятати, що купатися в озерах заборонено, тому для прогулянки краще обрати зручне взуття.

Що подивитися в Бераті та Гірокастері?

Берат і Гірокастер – два османські міста Албанії, які входять до списку ЮНЕСКО та розташовані приблизно за кілька годин їзди одне від одного. Берат називають Містом тисячі вікон через білі османські будинки, що спускаються схилом. Тут можна перейти старий кам'яний міст до Гориці, а потім вирушити до замку, де серед старих вулиць та церков досі живуть люди.

Гірокастер відомий як Кам'яне місто. Його особливість – круті вулиці, кам'яні дахи та великий замок. Під ним розташований Старий базар, а будинки Зекате та Скендулі дозволяють побачити традиційну османську архітектуру.

Що приховує Мостар?

Мостар розташований у долині Герцеговини, де річка Неретва проходить через місто. Тут поєднуються мінарети, церковні вежі, кам'яні будинки, бруковані вулиці та гори. У центрі міста знаходиться Старий міст – одноарочна споруда, збудована османськими майстрами у 1566 році.

Як виглядає Мостар: дивитись відео

Після руйнування під час війни його відновили та знову відкрили у 2004 році. Місцеві дайвери й сьогодні стрибають із мосту в річку. Поруч розташований базар Куюнджилук із ремісничими виробами. А з мінарету мечеті Коскі Мехмеда-паші можна побачити міст, старе місто та гори.

Чим приваблює Охридське озеро?

Охридське озеро – одне з найстаріших і найглибших озер Європи. На його березі розташований Охрид із брукованими вулицями, червоними дахами та візантійськими церквами. Найвідоміша з них – Свєті Йован Канео, що стоїть на скелі над озером.

Ще одним місцем із краєвидом на воду є фортеця царя Самуїла. Але Охрид – це не лише пам'ятки. Вздовж озера проходить дерев'яна набережна з платформами для плавання та невеликими бухтами. Човном можна дістатися до монастиря Святого Наума, розташованого на березі озера.