Британская туристическая компания eShores назвала 10 лучших мест для отдыха на Балканах с учетом индивидуальных предпочтений каждого туриста.

Что посмотреть в Дубровнике?

Дубровник – один из самых известных городов региона. Его Старый город окружен средневековыми стенами, а главная улица Страдун пролегает между узкими улочками, винными барами и семейными ресторанами. С городских стен открывается вид на терракотовые крыши, Адриатику и острова.

Как выглядит Дубровник / фото Canva

Чтобы полюбоваться панорамными видами, можно подняться по канатной дороге на гору Срдж, где расположен Форт Империал. Город также хорошо знаком поклонникам "Игры престолов": крепость Ловриенак и другие места Старого города стали местами съемок сериала.

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Для отдыха у моря можно выбрать пляж Бандже, более тихий Свети-Яков или полуостров Лапад. Еще один вариант – морская прогулка на байдарках вокруг городских стен и острова Локрум.

Какой остров выбрать в Хорватии?

В Хорватии более 1000 островов и островков, поэтому за одно путешествие можно посетить сразу несколько из них. Хвар отличается венецианской архитектурой, бухтами, ресторанами, яхтами, лавандовыми полями и виноградниками. Корчула известна средневековым городом с каменными улицами, площадями и кафе.

Рядом находятся пляжи, а сам остров славится производством вина. Брач привлекает пляжем "Золотой Рог", а с горы Видова открывается вид на побережье. Для более спокойного путешествия можно выбрать Вис, который до конца 1980-х годов был закрытой военной зоной, или Млет с двумя солеными озерами и монастырем XII века.

Что посмотреть в Которском заливе?

Которский залив сочетает в себе спокойную воду, горы, каменные деревни и исторические города. В самом Которе можно прогуляться по мощеным улочкам, увидеть старинные дворцы и подняться к замку Сан-Джованни, преодолев 1350 ступенек. Неподалеку расположен Пераст с каменными домами и кафе вдоль набережной. Отсюда лодки отправляются к острову Богоматери Скал.

Атмосфера Которского залива: смотреть видео

Также из залива можно добраться до Голубой пещеры и старых подводных туннелей. Чтобы познакомиться с горной частью региона, стоит отправиться в сторону Ловчена. Старая серпантинная дорога имеет 25 поворотов и открывает виды на залив, а канатная дорога Котор–Ловчен предлагает более простой способ подняться наверх.

Чем интересен Сплит?

Сплит известен прежде всего дворцом Диоклетиана, который стал частью современного города. Внутри древних стен сегодня расположены магазины, квартиры, бары, церкви и кафе. В центре дворца расположена площадь Перистиль, а подземные помещения позволяют увидеть его римское прошлое.

Рядом находится собор Святого Домния с колокольней, на которую можно подняться, чтобы полюбоваться видом на город. За пределами Старого города начинается лесной парк Марьян с сосновыми тропинками и местами для купания. Завершить день можно прогулкой вдоль Ривы – набережной с пальмами, кафе и ресторанами.

Чем удивляет озеро Блед?

Озеро Блед – одна из самых известных достопримечательностей Словении. На озере расположен остров с церковью, а на холме над водой возвышается замок. До острова традиционно добираются на деревянной лодке "плетна", а к церкви ведут 99 ступенек. Вокруг озера проходят пешеходные маршруты, а с Малой Осойницы и Ойстрицы открываются панорамные виды.

Озеро Блед / фото Canva

Рядом находится ущелье Винтгар с деревянными мостками над зеленой рекой. Далее можно отправиться к озеру Бохинь или в Национальный парк Триглав, где есть горные маршруты, перевал Вршич и река Соча. А после прогулки стоит попробовать местный десерт кремшнита.

Что скрывает Албанская Ривьера?

Ионическое побережье Албании известно бирюзовой водой, галечными бухтами и оливковыми рощами. В Ксамили есть небольшие острова у берега, а Химара предлагает длинные и менее людные пляжи. Дхерми и Дримадес отличаются ресторанами с морепродуктами и летними фестивалями.

Для более уединенного отдыха можно отправиться в Гжипе, Какоме или Кророз – до этих мест сложнее добраться. А подальше от побережья расположены "Голубой глаз" и Бутринт – руины древнего греческого и римского города.

Чем впечатляет Плитвицкие озеро?

Плитвицкие озера – старейший и крупнейший национальный парк Хорватии. Его 16 террасообразных озер соединены водопадами и каскадами, а деревянные набережные проходят прямо между водоемами. Цвет воды здесь меняется от бирюзового до изумрудного и темно-синего в зависимости от света и минералов.

Одной из главных достопримечательностей является Большой Слап – самый высокий водопад Хорватии. Верхние озера выглядят более лесистыми и спокойными. Важно помнить, что купаться в озерах запрещено, поэтому для прогулки лучше выбрать удобную обувь.

Что посмотреть в Берате и Гирокастере?

Берат и Гирокастер – два османских города Албании, внесенные в список ЮНЕСКО и расположенные примерно в нескольких часах езды друг от друга. Берат называют Городом тысячи окон из-за белых османских домов, спускающихся по склону. Здесь можно перейти по старому каменному мосту в Горицу, а затем отправиться к замку, где среди старых улиц и церквей до сих пор живут люди.

Гирокастер известен как Каменный город. Его особенность – крутые улицы, каменные крыши и большой замок. Под ним расположен Старый базар, а дома Зекате и Скендули позволяют увидеть традиционную османскую архитектуру.

Что скрывает Мостар?

Мостар расположен в долине Герцеговины, где река Неретва протекает через город. Здесь сочетаются минареты, церковные башни, каменные дома, мощеные улицы и горы. В центре города находится Старый мост – одноарочное сооружение, построенное османскими мастерами в 1566 году.

Как выглядит Мостар: смотреть видео

После разрушения во время войны его восстановили и вновь открыли в 2004 году. Местные дайверы и сегодня прыгают с моста в реку. Рядом расположен базар Куюнджилук с изделиями ремесленников. А с минарета мечети Коски Мехмеда-паши можно увидеть мост, старый город и горы.

Чем привлекает Охридское озеро?

Охридское озеро – одно из старейших и самых глубоких озер Европы. На его берегу расположен Охрид с мощеными улицами, красными крышами и византийскими церквями. Самая известная из них – Свети Йован Канео, возвышающаяся на скале над озером.

Еще одним местом с видом на воду является крепость царя Самуила. Но Охрид – это не только достопримечательности. Вдоль озера проходит деревянная набережная с платформами для купания и небольшими бухтами. На лодке можно добраться до монастыря Святого Наума, расположенного на берегу озера.