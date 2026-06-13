Чи можна купатися на Бакоті: що варто знати туристам перед поїздкою

Бакота – це одне з найпопулярніших туристичних місць Поділля. Сюди приїжджають, щоб побачити мальовничі схили над Дністром, насолодитися краєвидами та відчути атмосферу "української Атлантиди". Особливо популярною Бакота стає влітку, коли туристи шукають відпочинок біля води. Однак перед поїздкою багато хто ставить цілком практичне запитання: чи можна тут купатися?

24 Канал розповідає, що відомо про Бакоту, де саме відпочивають туристи біля води та про які особливості варто знати перед купанням.

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Що треба знати про Бакоту?

Бакота – це затоплена територія колишнього однойменного села на березі Дністра в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. У 1980-х роках під час створення Дністровського водосховища населений пункт опинився під водою, а його мешканців переселили.

Сьогодні назва "Бакота" використовується для позначення всієї туристичної локації навколо затоки Дністровського водосховища. Найвідомішою пам'яткою тут є Бакотський скельний монастир, історія якого налічує багато століть. Також тут на туристів чекають вражаючі оглядові майданчики, прогулянки на човнах, каяках і катерах.



Краєвиди з оглядового майданчика на Бакоті / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Чи можна купатися на Бакоті?

Так, купатися на Бакоті можна. У теплий сезон багато туристів відпочивають на берегах затоки та заходять у воду. Проте важливо розуміти, що тут немає великої кількості офіційно облаштованих пляжів із рятувальниками та усією інфраструктурою.

Більшість людей купаються у диких місцях вздовж берега. Вода в затоці зазвичай спокійна та тепла, особливо в липні та серпні. Водночас умови можуть відрізнятися залежно від конкретної ділянки берега.

Перш ніж заходити у воду, варто оцінити стан дна. У деяких місцях воно кам'янисте або має різкі перепади глибини. Після дощів вода може ставати каламутнішою. Відпочивальникам не варто стрибати у воду з урвищ чи скель – це може бути небезпечно через невідомий рельєф дна та зміну рівня води. Якщо ви подорожуєте з дітьми, краще обирати пологі ділянки.

Захід сонця на Бакоті: відео ira_yakymiv03

Бакота є насамперед природною та екскурсійною локацією, а не класичним пляжним курортом. Саме тому туристам варто розраховувати на відпочинок на природі та бути готовими до мінімальної інфраструктури.

Однак якщо обрати бази відпочинку у сусідніх селах Стара Ушиця чи Колодіївка, то тут місця для купання більш облаштовані. Крім того, туристи можуть взяти в оренду сапи або каяки і самостійно дослідити затоку.