Українська туристка dsilvrr, яка побувала в Албанії, поділилася добіркою незвичайних локацій, які найбільше її вразили під час подорожі.

Де провести вечір в Албанії?

Якщо після дня на пляжі хочеться потанцювати та відчути атмосферу албанського узбережжя, туристка радить завітати до клубу Lost Seaside. Вхід сюди безкоштовний, а сам заклад працює з п'ятниці по неділю. Це одне з місць, де можна провести вечір у компанії туристів і місцевих жителів.

Що туристам відвідати в Албанії: дивитись відео

Які місця обов'язково варто побачити?

Однією з головних рекомендацій туристки став замок Лекурсі. Він розташований на височині, звідки відкривається панорамний вид на місто та узбережжя. Особливо вона радить приходити сюди на заході сонця, коли краєвиди стають ще більш вражаючими.

Ще одне місце, яке не можна оминути, – це Ксаміль. Курорт часто називають "албанськими Мальдівами" завдяки прозорій бірюзовій воді, світлому піску та невеликим островам неподалік берега. Це ідеальна локація для спокійного пляжного відпочинку.

Також дівчина рекомендує відвідати Голубе око – одне з найвідоміших природних див Албанії. Це мальовниче джерело, розташоване на території природного парку на півдні країни, яке приваблює туристів своїм насиченим блакитним кольором води.

Де смачно поїсти в Албанії?

Серед закладів туристка окремо відзначила ресторан Vela Marine. Тут великий вибір страв, приємні ціни та смачні морепродукти. Ще одним приємним відкриттям став заклад Haxhi.

Мандрівниця розповіла, що їй дуже сподобалося обслуговування: персонал був привітним, а серед працівників навіть виявився хлопець з України. Окрім цього, гостям безкоштовно принесли фрукти, наливку та пригостили чаєм, що стало приємним компліментом від закладу.