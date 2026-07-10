Украинская туристка dsilvrr, побывавшая в Албании, поделилась подборкой необычных мест, которые больше всего поразили ее во время путешествия.

Где провести вечер в Албании?

Если после дня на пляже хочется потанцевать и окунуться в атмосферу албанского побережья, туристка советует заглянуть в клуб Lost Seaside. Вход сюда бесплатный, а само заведение работает с пятницы по воскресенье. Это одно из мест, где можно провести вечер в компании туристов и местных жителей.

Что туристам стоит посетить в Албании: смотреть видео

Какие места обязательно стоит увидеть?

Одной из главных рекомендаций туристки стал замок Лекурси. Он расположен на возвышенности, откуда открывается панорамный вид на город и побережье. Особенно она советует приходить сюда на закат, когда пейзажи становятся еще более впечатляющими.

Еще одно место, которое нельзя пропустить, – это Ксамиль. Курорт часто называют "албанскими Мальдивами" благодаря прозрачной бирюзовой воде, светлому песку и небольшим островкам недалеко от берега. Это идеальное место для спокойного пляжного отдыха.

Также девушка рекомендует посетить Голубой глаз – одно из самых известных природных чудес Албании. Это живописный источник, расположенный на территории природного парка на юге страны, который привлекает туристов своим насыщенным голубым цветом воды.

Где вкусно поесть в Албании?

Среди заведений туристка отдельно отметила ресторан Vela Marine. Здесь большой выбор блюд, приятные цены и вкусные морепродукты. Еще одним приятным открытием стало заведение Haxhi.

Путешественница рассказала, что ей очень понравилось обслуживание: персонал был приветливым, а среди сотрудников даже оказался парень из Украины. Кроме того, гостям бесплатно принесли фрукты, наливку и угостили чаем, что стало приятным комплиментом от заведения.