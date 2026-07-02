Скільки коштує відпочинок в Албанії у 2026 році: українка показала витрати на 9 днів

Албанія дедалі частіше потрапляє до списку бюджетних напрямків для літнього відпочинку. Та скільки насправді потрібно грошей на поїздку, якщо врахувати дорогу, житло, харчування та розваги?

Про власний бюджет подорожі до Албанії розповіла блогерка dsilvrr, яка детально підрахувала всі витрати за дев'ять ночей відпочинку.

Дивіться також Туристка ризикнула відвідати "найнебезпечніше місто у світі" – та була у повному захваті

На що найбільше доведеться витратитися під час відпочинку в Албанії?

За словами дівчини, авіаквитки з Кракова коштували 3200 гривень, однак загальні витрати на дорогу склали 9000 гривень. Проживання на 9 ночей обійшлося у 7500 гривень. На харчування в закладах було витрачено 5800 гривень. Середній чек за вечерю становив 600 – 700 гривень.

Скільки коштує відпочинок в Албанії: дивитись відео

Дивіться також Що варте грошей, а що – точно ні: українка зі Стамбулу розповіла цікаві факти про місто

Ще близько 2000 гривень пішло на покупки продуктів у магазинах. На сувеніри витратили 1000 гривень. Окремо блогерка врахувала витрати на розваги. Поїздка до Голубого ока коштувала 13 євро, а прогулянка на човні 20 євро. Загалом на активності було витрачено близько 1700 гривень. Таким чином, загальний бюджет дев'ятиденної подорожі до Албанії склав 27 тисяч гривень.