Про власний бюджет подорожі до Албанії розповіла блогерка dsilvrr, яка детально підрахувала всі витрати за дев'ять ночей відпочинку.

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На що найбільше доведеться витратитися під час відпочинку в Албанії?

За словами дівчини, авіаквитки з Кракова коштували 3200 гривень, однак загальні витрати на дорогу склали 9000 гривень. Проживання на 9 ночей обійшлося у 7500 гривень. На харчування в закладах було витрачено 5800 гривень. Середній чек за вечерю становив 600 – 700 гривень.

Скільки коштує відпочинок в Албанії: дивитись відео

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Ще близько 2000 гривень пішло на покупки продуктів у магазинах. На сувеніри витратили 1000 гривень. Окремо блогерка врахувала витрати на розваги. Поїздка до Голубого ока коштувала 13 євро, а прогулянка на човні 20 євро. Загалом на активності було витрачено близько 1700 гривень. Таким чином, загальний бюджет дев'ятиденної подорожі до Албанії склав 27 тисяч гривень.