У Відні запрацюють нові правила карантину: що варто знати туристам

У столиці Австрії посилюють карантин через зростання кількості випадків захворювань на COVID-19. Тому у Відні запрацює правило 2-G. Воно означає, що доступ до нічних клубів та громадських закладів харчування буде доступний лише людям, які одужали або отримали повний курс вакцинації.

Другим важливим моментом є те, що маски доведеться носити в усіх громадських місцях. Про це повідомив мер Відня Міхаель Людвіг.

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Обмеження у Відні

Нові правила карантину почнуть діяти у Відні з 1 жовтня. Попередньо обмеження триватимуть місяць та стосуватимуться осіб, старших 12 років. Покупці усіх магазинів зобов'язані носити захисні маски типу FFP2. Співробітникам дозволено замінити їх на тканинні засоби особистого захисту.

Обмеження включають правило 2-G для пізніх вечірніх закладів громадського харчування та зібрань понад 500 осіб (у приміщенні та на вулиці). Це означає, що доступ буде дозволений лише вакцинованим особам або людям, які перехворіли на COVID-19.

Для співробітників нічних закладів при цьому буде діяти правило 2.5 G – вакцинація, одужання або негативний ПЛР-тест. Тобто тест на антиген вже не буде працювати, як доказ та допуск до роботи.

Які умови в'їзду в Австрію

Вакциновані туристи можуть перетинати кордон без реєстрації та карантину. Від моменту повного курсу щеплень (визнані препарати – BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac) має пройти не менше 14 діб. Сертифікат, який це підтверджує має бути англійською або німецькою мовою.

В'їхати можна і з ПЛР-тестом або довідкою про одужання. Проте доведеться проходити 10-денну самоізоляцію та реєструвати подорож на урядовому сайті. Формуляр для онлайн-реєстрації подорожі доступний на oesterreich.gv.at, а також на https://entry.ptc.gv.at/. Карантин можна скоротити, якщо пройти повторне тестування не раніше, ніж на 5 день після перетину кордону.