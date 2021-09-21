Для людей, які пройшли повний курс вакцинації, та тих, хто перехворів на COVID-19, обмеження будуть мінімальні. А он нещеплених чекатимуть неприємні сюрпризи.

До слова Невакцинованим в'їзд заборонено: Естонія і Латвія оновили умови для українців

Обмеження на гірськолижних курортах Австрії

В готелях Австрії поблизу гірськолижних курортів вже заброньовано багато номерів. Минулого року відпочивальники зіткнулися з безліччю обмежень, зокрема – закриттям розважальних закладів та тривалою самоізоляцією.

Цьогоріч уряд хоче розпочати сезон якомога раніше та дозволити вечірні розваги. Відпочинок буде простіше для тих, хто перехворів або вакцинувався. Цим людям дозволять купувати абонемент на підйомники, а нещепленим – продаватимуть лише денні картки. Зі слів урядовців близько 85% підйомників вже є відкритими. Тому задоволення від катання напряму пов'язане з імунітетом.

Навіть під час катання усім доведеться носити маски. Такі ж епідеміологічні правила планують застосувати до різдвяних ярмарків.

Які умови в'їзду до Австрії для українців

Вакциновані туристи можуть перетинати кордон без реєстрації та карантину. Від моменту повного курсу щеплень має пройти не менше 14 діб. Сертифікат, який це підтверджує має бути англійською або німецькою мовою.

Визнані препарати:

BioNtech/Pfizer;

AstraZeneca ;

Covishield;

Johnson & Johnson;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac.

В'їхати можна і з тестом або довідкою про одужання, але тоді доведеться проходити 10-денну самоізоляцію та реєструвати подорож на урядовому сайті. Формуляр для онлайн-реєстрації подорожі доступний на oesterreich.gv.at, а також на https://entry.ptc.gv.at/. Карантин можна скоротити, якщо пройти повторне тестування не раніше, ніж на 5 день після перетину кордону.