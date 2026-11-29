Гірськолижний курорт "Буковель" оголосив дату початку нового сезону. Уже на початку грудня туристи зможуть вийти на схили, скористатися витягами та покататися на лижах і сноубордах.

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Коли Буковель відкриє гірськолижний сезон та де можна покататись вдень?

Гірськолижний сезон 2026/2027 у "Буковелі" офіційно розпочнеться 1 грудня 2026 року. У перший день для відвідувачів працюватимуть крісельні витяги №2, 2R, 5, 7 та 12, переходи B та D, навчальний майданчик 7E, а також бугельний витяг 7D. Для денного катання відкриють 5 трас:

2C;

7A;

5B;

5A;

12B.

Також працюватиме навчальний схил для початківців біля траси 7А.

Де в Буковелі можна буде покататися ввечері?

Для гостей курорту передбачили й вечірнє катання. Воно триватиме щодня з 15:00 до 19:30. У цей час працюватимуть:

траса 7А,

крісельний витяг №7,

бугельний витяг 7D

навчальний майданчик 7Е.

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Де працюватимуть пункти прокату спорядження?

Із 1 грудня туристи зможуть орендувати лижі та інше гірськолижне спорядження в кількох пунктах на території курорту. Вони розташовуватимуться за такими адресами:

паркінг P1;

готель Radisson;

паркінг P2 (6 поверх);

готель Hvoya;

нижня станція витягу №5;

готель Mountain Residence.

Де працюватимуть каси Буковелю?

Також у перший день сезону відкриють каси, де відвідувачі зможуть придбати скіпаси та інші послуги курорту. Вони працюватимуть у таких локаціях:

паркінг P1;

паркінг P2 (6 поверх);

готель "Хвоя";

нижня станція витягу №5;

VIP-каса;

центр курорту;

готель Mountain Residence;

готель Radisson.

Скільки коштують скіпаси в Буковелі у сезоні 2026/2027?

Вартість абонементів на підйомники залежить від періоду відпочинку. Курорт передбачив 3 тарифні сезони: низький, високий та новорічний. Найвигідніші тарифи передбачені для низького сезону. Він охоплює період від початку сезону до 18 грудня, а також час із 10 березня до його завершення. У цей період звичайні скіпаси коштують:

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На дні поспіль:

2 дні – 2 300 гривень (1 150 гривень за день);

3 дні – 3 350 гривень (1 117 гривень за день);

4 дні – 4 200 гривень (1 050 гривень за день);

5 днів – 5 200 гривень (1 040 гривень за день).

На дні на вибір:

3 дні – 3 800 гривень (1 267 гривень за день);

5 днів – 5 750 гривень (1 150 гривень за день);

10 днів – 9 250 гривень (925 гривень за день).

У високий сезон, який триває з 19 до 24 грудня та з 8 січня до 9 березня, ціни зростають.

Звичайні скіпаси на дні поспіль коштують:

2 дні – 3 800 гривень (1 900 гривень за день);

3 дні – 5 500 гривень (1 833 гривні за день);

4 дні – 7 000 гривень (1 750 гривень за день);

5 днів – 8 550 гривень (1 710 гривень за день).

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Абонементи на дні на вибір:

3 дні – 5 800 гривень (1 933 гривні за день);

5 днів – 9 550 гривень (1 910 гривень за день);

10 днів – 15 450 гривень (1 545 гривень за день).

Найдорожчим періодом залишається новорічний сезон із 25 грудня до 7 січня.

У цей час звичайні скіпаси на дні поспіль коштують:

2 дні – 5 000 гривень (2 500 гривень за день);

3 дні – 7 150 гривень (2 383 гривні за день);

4 дні – 9 100 гривень (2 275 гривень за день);

5 днів – 11 050 гривень (2 210 гривень за день).

Абонементи на дні на вибір:

3 дні – 8 150 гривень (2 717 гривень за день);

5 днів – 12 400 гривень (2 480 гривень за день);

10 днів – 20 050 гривень (2 005 гривень за день).

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До 30 листопада на скіпаси в Буковелі діють знижки, тож туристи ще можуть встигнути придбати абонементи за вигіднішою ціною. Детальніше про актуальні тарифи та умови передпродажу можна дізнатися на офіційному сайті курорту.

Коли орієнтовно завершиться лижний сезон у Буковелі?

Точної дати завершення сезону 2026/2027 курорт поки не назвав, але орієнтиром може бути попередня зима. Гірськолижний сезон 2025/2026 у "Буковелі" завершився 31 березня 2026 року. Тож можна орієнтуватися, що цього року лижний сезон у Буковелі триватиме приблизно до кінця березня 2027 року.