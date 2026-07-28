Експерт з клінічної анатомії в Ланкастерському університеті, розповів виданню The Conversation про більшість фізіологічних змін, які відчувають пасажири.

Які зміни відбуваються з тілом у літаку?

Втома і слабкість

Понижений рівень кисню, зневоднення й тривале сидіння на одному місці може спричинити сильну втому й запаморочення. Якщо людина недостатньо вживає рідини чи хвилюється, то це може призвести до падіння артеріального тиску.

Щоб зменшити ймовірність таких симптомів, варто пити під час польоту достатньо води та уникати алкоголю. У більшості випадків після приземлення усі неприємні відчуття минають.

Сухість шкіри

Низька вологість у салоні літака сприяє швидкому випаровуванню вологи зі шкіри, губ і очей. Саме через це після польоту багато людей відчувають сухість та стягнутість шкіри.

"Достатнє зволоження організму, нанесення зволожувального крему до та після польоту, а також уникнення надмірного вживання алкоголю допоможуть мінімізувати ці наслідки" – зазначив фахівець.



У літаку можна відчути сухість шкіри / Фото Pinterest

Зміна смакових рецепторів

За словами фахівця, багатьом людям здається, що їжа в літаку має інший смак. Причина полягає в дуже сухому повітрі в салоні літака. Через нестачу вологи гірше працюють смакові рецептори та нюх, який і відповідає за сприйняття смаку.

Здувається живіт

Дискомфорт під час польоту має просте пояснення. Зі зменшенням атмосферного тиску повітря, яке вже є в кишечнику, розширюється. Через це може з’являтися здуття й неприємні відчуття.

Перед дорогою краще не переїдати, а раціон розділити на невеликі прийоми їжі. Також варто пити більше води й відмовитися від важких страв.

Закладання вух

Під час зльоту чи посадки багато людей відчувають тиск у вухах. За словами фахівця, у нормі євстахієва труба вирівнює тиск між середнім вухом і навколишнім середовищем. Якщо вона не встигає адаптуватися, особливо під час застуди чи закладеності носа, виникає дискомфорт. Полегшити стан допоможе ковтання, позіхання чи смоктання льодяників.

Набряк ніг

Тривале перебування у сидячому положенні може призвести до набряку щиколоток через уповільнення кровообігу на ногах. Щоб полегшити стан варто час від часу прогулюватися салоном літака й під час сидіння робити прості рухи щиколотками.