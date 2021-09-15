Від COVID-депресії: у столиці Бельгії лікарі призначають безкоштовні походи в музей

Сьогодні у світі все більше людей стикаються з постковідною депресією. Кожен намагається впоратися з нею по-своєму – відвідують психолога, занурюються у навчання та роботу, займаються улюбленими справами тощо. Наприклад, у Брюсселі лікарі призначають пацієнтам незвичайне лікування.

Вони почали прописувати людям з депресією, пов'язану з пандемією, походи в музеї й галереї. Найцікавіше, що потрапити туди пацієнти можуть абсолютно безкоштовно.

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Подібна практика є частиною тестової програми, введеної міською владою на три місяці.

Так, пацієнтам, які лікуються від стресу в лікарні Бругманна, одній з найбільших у столиці Бельгії, пропонують безкоштовне відвідування п'яти громадських музеїв міста, які охоплюють найрізноманітніші теми – від моди до каналізації.

Ініціативу подала керівник відомства з питань культури у Брюсселі Дельфіна Хуба.

За словами членкині ради, її надихнула схема у канадському Квебеку, де лікарі можуть призначити своїм пацієнтам до 50 відвідувань музею на рік.

Було доведено, що мистецтво корисно для психічного та фізичного здоров'я. Пандемія сприяє стресу та вигорянню, так що зараз цей проєкт актуальний,

– запевнила Хуба.

Вона сподівається, що приватні музеї та колекції мистецтва нададуть свої послуги в майбутньому.

Відзначимо, раніше в легендарному іспанському музеї Собор Саграда Фамілія запустили україномовний гід.