Від 25 євро у два боки: триває розпродаж авіаквитків до Кіпру
Джерело:lowcost avia
Зараз можна придбати дешеві авіаквитки на Кіпр. Причому перевізники пропонують як прямі, так і рейси з одною пересадкоюю.
Курсують літаки із чотирьох міст України. Про інші подробиці – розповідаємо далі.
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Де купити дешеві авіаквитки на острів Кіпр
Найдешевші квитки є у двох лоукост авіакомпанії – Wizz Air та Ryanair. Дешеві перельоти можна здійснити з Києва, Львова, Харкова та Одеси в Пафос та Ларнаку.
Прямі рейси з України на Кіпр відправляються з Києва, Львова та Харкова, рейси з Одеси є лише з пересадкою.
Ціни на прямі рейси
- Київ – Ларнака від 33 євро у два боки,
- Київ – Пафос від 41 євро у два боки,
- Львів – Ларнака від 25 євро у два боки,
- Львів – Пафос від 87 євро у два боки,
- Харків – Ларнака від 31 євро у два боки.
Ціни на рейси з одною пересадкою
- Київ – Ларнака від 33 євро у два боки,
- Київ – Пафос від 41 євро у два боки,
- Львів – Ларнака від 23 євро у два боки,
- Львів – Пафос від 59 євро у два боки,
- Харків – Ларнака від 28 євро у два боки,
- Харків – Пафос від 88 євро у два боки,
- Одеса – Ларнака від 57 євро у два боки,
- Одеса – Пафос від 60 євро у два боки.
Умови в’їзду на Кіпр
В’їзд до Республіки Кіпр залишається відкритим для усіх громадян України (включно із з туристичною метою) за умови:
- проходження лабораторного контролю максимум за 72 години до прибуття;
- наявності документального підтвердження, що засвідчує негативний результат аналізу на коронавірус;
Зверніть увагу! Від цієї вимоги звільнені діти, яким ще не виповнилось 12 років, а також пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію від COVID-19, виданий уповноваженими органами України, за умови проходження повного курсу щеплення наступними вакцинами:
- Pfizer/BioNTech
- AstraZeneca (Vaxzervia, SKBio і CoviShield)
- Moderna,
- Janssen,
- Sinovac (CoronaVac),
- Sputnik (Gam-COVID-Vac),
- Sinopharm (BBIBP COVID-19).
- наявності підтвердження реєстрації на платформі CyprusFlightPass,
- проходження лабораторного контролю (навіть вакцинованим) після прибуття. Вартість лабораторного контролю – 15 євро в аеропорту Ларнаки та 19 євро в аеропорті Пафосу. Результат тесту буде доступний за посиланням протягом 3 годин.
COVID-19 на Кіпрі: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 29 грудня 2021 року на Кіпрі виявлено 157 928 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 635 летальних;
- Водночас 124 370 особи побороли хворобу.