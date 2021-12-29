Від 25 євро у два боки: триває розпродаж авіаквитків до Кіпру

29 грудня 2021 , 22:22
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Джерело:

lowcost avia

Зараз можна придбати дешеві авіаквитки на Кіпр. Причому перевізники пропонують як прямі, так і рейси з одною пересадкоюю.

Курсують літаки із чотирьох міст України. Про інші подробиці – розповідаємо далі. 

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Де купити дешеві авіаквитки на острів Кіпр

Найдешевші квитки є у двох лоукост авіакомпанії – Wizz Air та Ryanair. Дешеві перельоти можна здійснити з Києва, Львова, Харкова та Одеси в Пафос та Ларнаку.

Прямі рейси з України на Кіпр відправляються з Києва, Львова та Харкова, рейси з Одеси є лише з пересадкою.

Ціни на прямі рейси

  • Київ – Ларнака від 33 євро у два боки,
  • Київ – Пафос від 41 євро у два боки,
  • Львів – Ларнака від 25 євро у два боки,
  • Львів – Пафос від 87 євро у два боки,
  • Харків – Ларнака від 31 євро у два боки.

Ціни на рейси з одною пересадкою

  • Київ – Ларнака від 33 євро у два боки,
  • Київ – Пафос від 41 євро у два боки,
  • Львів – Ларнака від 23 євро у два боки,
  • Львів – Пафос від 59 євро у два боки,
  • Харків – Ларнака від 28 євро у два боки,
  • Харків – Пафос від 88 євро у два боки,
  • Одеса – Ларнака від 57 євро у два боки,
  • Одеса – Пафос від 60 євро у два боки.

Умови в’їзду на Кіпр

В’їзд до Республіки Кіпр залишається відкритим для усіх громадян України (включно із з туристичною метою) за умови:

  1. проходження лабораторного контролю максимум за 72 години до прибуття;
  2. наявності документального підтвердження, що засвідчує негативний результат аналізу на коронавірус;

Зверніть увагу! Від цієї вимоги звільнені діти, яким ще не виповнилось 12 років, а також пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію від COVID-19, виданий уповноваженими органами України, за умови проходження повного курсу щеплення наступними вакцинами:

  • Pfizer/BioNTech
  • AstraZeneca (Vaxzervia, SKBio і CoviShield)
  • Moderna,
  • Janssen,
  • Sinovac (CoronaVac),
  • Sputnik (Gam-COVID-Vac),
  • Sinopharm (BBIBP COVID-19).
  1. наявності підтвердження реєстрації на платформі CyprusFlightPass,
  2. проходження лабораторного контролю (навіть вакцинованим) після прибуття. Вартість лабораторного контролю – 15 євро в аеропорту Ларнаки та 19 євро в аеропорті Пафосу. Результат тесту буде доступний за посиланням протягом 3 годин.

COVID-19 на Кіпрі: останні дані

  • За даними Worldometer, станом на 29 грудня 2021 року на Кіпрі виявлено 157 928 випадків зараження коронавірусом;
  • На жаль, з них 635 летальних;
  • Водночас 124 370 особи побороли хворобу.
Автор: Юлія Бабич