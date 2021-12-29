Курсируют самолеты из четырех городов Украины. О других подробностях – рассказываем дальше.

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Где купить дешевые авиабилеты на остров Кипр

Самые дешевые билеты есть в двух лоукостах авиакомпании – Wizz Air и Ryanair. Дешевые перелеты можно совершить из Киева, Львова, Харькова и Одессы в Пафос и Ларнаку.

Прямые рейсы из Украины на Кипр отправляются из Киева, Львова и Харькова, рейсы из Одессы есть только с пересадкой.

Цены на прямые рейсы

Киев – Ларнака от 33 евро в обе стороны,

Киев – Пафос от 41 евро в обе стороны,

Львов – Ларнака от 25 евро в обе стороны,

Львов – Пафос от 87 евро в обе стороны,

Харьков – Ларнака от 31 евро в обе стороны.

Цены на рейсы с одной пересадкой

Киев – Ларнака от 33 евро в обе стороны,

Киев – Пафос от 41 евро в обе стороны,

Львов – Ларнака от 23 евро в обе стороны,

Львов – Пафос от 59 евро в обе стороны,

Харьков – Ларнака от 28 евро в обе стороны,

Харьков – Пафос от 88 евро в обе стороны,

Одесса – Ларнака от 57 евро в обе стороны,

Одесса – Пафос от 60 евро в обе стороны.

Условия въезда на Кипр

Въезд на Кипр остается открытым для всех граждан Украины (включая туристические цели) при условии:

прохождение лабораторного контроля максимум за 72 часа до прибытия; наличия документального подтверждения, удостоверяющего отрицательный результат анализа на коронавирус;

Обратите внимание! От этого требования освобождены дети, которым еще не исполнилось 12 лет, а также пассажиры, имеющие действительный сертификат о вакцинации от COVID-19, выданный уполномоченными органами Украины при условии прохождения полного курса прививки следующими вакцинами: Pfizer/BioNTech

AstraZeneca (Vaxzervia, SKBio і CoviShield)

Moderna,

Janssen,

Sinovac (CoronaVac),

Sputnik (Gam-COVID-Vac),

Sinopharm (BBIBP COVID-19).

наличия подтверждения регистрации на платформе CyprusFlightPass, прохождение лабораторного контроля (даже вакцинированным) по прибытии. Стоимость лабораторного контроля – 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса. Результат теста будет доступен по ссылке в течение 3 часов.

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