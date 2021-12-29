Курсируют самолеты из четырех городов Украины. О других подробностях – рассказываем дальше.

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Где купить дешевые авиабилеты на остров Кипр

Самые дешевые билеты есть в двух лоукостах авиакомпании – Wizz Air и Ryanair. Дешевые перелеты можно совершить из Киева, Львова, Харькова и Одессы в Пафос и Ларнаку.

Прямые рейсы из Украины на Кипр отправляются из Киева, Львова и Харькова, рейсы из Одессы есть только с пересадкой.

Цены на прямые рейсы

  • Киев – Ларнака от 33 евро в обе стороны,
  • Киев – Пафос от 41 евро в обе стороны,
  • Львов – Ларнака от 25 евро в обе стороны,
  • Львов – Пафос от 87 евро в обе стороны,
  • Харьков – Ларнака от 31 евро в обе стороны.

Цены на рейсы с одной пересадкой

  • Киев – Ларнака от 33 евро в обе стороны,
  • Киев – Пафос от 41 евро в обе стороны,
  • Львов – Ларнака от 23 евро в обе стороны,
  • Львов – Пафос от 59 евро в обе стороны,
  • Харьков – Ларнака от 28 евро в обе стороны,
  • Харьков – Пафос от 88 евро в обе стороны,
  • Одесса – Ларнака от 57 евро в обе стороны,
  • Одесса – Пафос от 60 евро в обе стороны.

Условия въезда на Кипр

Въезд на Кипр остается открытым для всех граждан Украины (включая туристические цели) при условии:

  1. прохождение лабораторного контроля максимум за 72 часа до прибытия;
  2. наличия документального подтверждения, удостоверяющего отрицательный результат анализа на коронавирус;
  1. наличия подтверждения регистрации на платформе CyprusFlightPass,
  2. прохождение лабораторного контроля (даже вакцинированным) по прибытии. Стоимость лабораторного контроля – 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса. Результат теста будет доступен по ссылке в течение 3 часов.

COVID-19 на Кипре: последние данные

  • По данным Worldometer, по состоянию на 29 декабря 2021 года на Кипре выявлено 157 928 случаев заражения коронавирусом;
  • К сожалению, из них 635 летальных;
  • В то же время 124 370 человек побороли болезнь.