Не всі знають, що неподалік від Києва розташований український Діснейленд

Усього за 37 кілометрів їзди від Києва можна опинитися в місці, яке часто порівнюють із Діснейлендом, хоча воно створене не для розваг, а для зйомок кіно. Victoria Film Studios – це величезне кіномістечко з декораціями різних епох і стилів.

Чим особливе кіномістечко під Києвом, яке порівнюють із Діснейлендом?

Тут створені декорації, які імітують різні простори та епохи, зокрема "Старе місто", "Село" та "Тюрму", що дозволяє кінематографістам працювати в різних сценарних умовах без виїзду з однієї локації, розповідає Discover.

Особливу увагу відвідувачів привертає вхід на територію студії, виконаний у стилі казкового замку, який нагадує відомі архітектурні образи з фільмів і мультфільмів. Саме через цю схожість локацію часто порівнюють із "диснеївським" замком. На території також можна побачити різні тематичні об'єкти, серед яких декорації з популярних кіновсесвітів: Залізний трон, а також фігури культових персонажів на кшталт Чужого, Хижака та Бетмена. Попри популярність серед туристів і фотографів, екскурсії на територію студії наразі не проводяться.

У середину потрапити не можна, але фотозона крута і біля входу. Нас ніхто не чіпав і ми могли собі спокійно фотографуватись. Враження лишились дуже хорошими,

– пише відгук про локацію один з користувачів.

Адреса розташування: Київська область, 32 кілометрів Житомирської траси, Київ – Чоп, cело Гурівщина.

Вам точно варто знати, куди поїхати на вихідні з Києва без довгих доріг і зайвого планування. Наприклад, серед найпопулярніших напрямків є Витачів. Це невелике село на високих кручах над Дніпром, звідки відкриваються панорамні краєвиди на Канівське водосховище.

Локація відома ще з часів Київської Русі: тут існувало давнє городище та один із портів на Дніпрі, про який згадували у візантійських джерелах. Сьогодні це місце приваблює туристів своїми краєвидами, тишею та дерев'яною каплицею, яка стала однією з візитівок села.