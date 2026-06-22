Український турист показав маршрут у Швейцарії, де доводиться підійматися драбинами над прірвою

Швейцарія – це не лише мальовничі озера та гірські пейзажі, а і місця, де можна випробувати себе на висоті. Для тих, хто шукає не просто прогулянку, а справжню пригоду, існують маршрути, де доводиться долати страх висоти та рухатися буквально над урвищем.

Якщо ви давно мріяли про екстремальний маршрут із неймовірними краєвидами, то одна локація у Швейцарії може стати саме тією пригодою, яку варто додати до списку подорожей.

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Що таке Via Ferrata Fürenalp?

Via Ferrata Fürenalp – одна з найбільш відомих класичних віа феррат (обладнаний скельний маршрут) у Швейцарії. Маршрут проходить над Фюренхохфлю та веде до Фюренальпа через залізні сходи, шпильки, нависаючі конструкції та постійні пішохідні переходи.

Як виглядає скельний маршрут: дивитись відео

Це не звичайна гірська стежка, а вертикальна пригода, яка потребує сміливості, енергії та певної фізичної підготовки. Після проходження маршруту мандрівники можуть відпочити у гірському ресторані Fürenalp. Віа феррата зазвичай відкрита із середини або кінця травня до кінця жовтня, а за сприятливих погодних умов сезон може тривати довше.

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Чи є складним маршрут Via Ferrata Fürenalp?

Своїми враженнями від проходження Via Ferrata Fürenalp поділився український блогер yura_izi. Він показав, як проходив цей маршрут та що відчував під час підйому. Перед стартом блогер розповів, що для безпеки потрібно одягнути спеціальну систему з карабінами, адже на такій висоті важливо дотримуватися правил.

Як виглядав підйом / інстаграм yura_izi

Спочатку шлях здавався досить спокійним: були невеликі драбинки, вода, що текла поруч, і поступовий підйом. Однак чим вище він піднімався, тим більше змінювалися відчуття. За його словами, маршрут став не лише фізичним випробуванням, а і тренуванням для мозку: потрібно було зосереджуватися, діяти спокійно та обдумано.

Були моменти, коли ставало страшно, особливо під час проходження ділянок над обривом. Але поступово він подолав маршрут і дістався вершини.