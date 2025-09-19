24 Канал кличе вас до найкрасивішого молочного магазину у світі. Принаймні так нескромно пишуть на сайті крамниці Pfund у Дрездені. Але не поспішайте прогортувати, фотографії цієї локації закохають вас у неї!

Що відомо про найкрасивіший молочний магазин у світі?

Pfund відкрили ще у 1892 році брати Пфунди. Нині ця крамниця – одна з найбільш визначних пам'яток у місті Дрезден. Вона вражає мандрівників не лише своїм розкішним інтер'єром, а й широким асортиментом сирних делікатесів, а також регіональних продуктів.

Крамниця розповідає історію братів Пфундів. А робить вона це з допомогою 247,9 метра квадратного розписаної вручну плитки від компанії Villeroy & Boch. Як зазначають на сайті магазину, він єдиний у своєму роді у світі. Ба більше, свого часу він навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Прогуляйтесь найкрасивішим молочним магазином у світі: дивіться відео

На вас чекає казковий світ мотивів, який вразить вас. Тим часом ви можете поласувати склянкою свіжого сільського молока, маслянкою, сирною тарілкою або іншими делікатесами з нашого асортименту,

– закликають у крамниці.

Ми ж дізнались про це місце завдяки блогу Куліш Юлії в Threads. Вона ділилась враженнями від поїздки до Дрездена. І, як каже, "сходила в молочний магазин", після чого була не на жарт вражена.

Як зауважила інша користувачка мережі, крамниця обкладена плиткою відомого німецького виробника кераміки. І що вона після цього магазину почала колекціонувати їхній посуд. А ще, додала вона, тут знімали фільм "Готель "Гранд Будапешт".

Інша дописувачка написала: "Яка неймовірна краса, можна тільки уявити скільки ще краси можна було би побачити, якби Дрезден не зазнав майже повного знищення під час Другої світової війни".

Вона наголосила, що тоді Дрезден мав велику культурну, а також архітектурну цінність. Ба більше, його ще й називали "Флоренцією на Ельбі".

То де розташована ця крамниця? Зберігайте собі негайно: Дрезден, вулиця Bautzener, будинок 79.

Де розташований магазин Pfund: дивіться на карті

