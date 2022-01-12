Вхідний внесок: Таїланд запроваджує збори для туристів

Влада Таїланду запускає "Дивовижну нову главу Таїланду", запроваджуючи туристичні збори. Ввести їх планують з квітня 2022 року.

Згідно з планом уряду, зі всіх іноземних туристів стягуватимуть внесок у розмірі 300 бат (близько 250 гривень). Про це заявив речник уряду Танакорн Бунконгванчана.

А ви знали Після трирічної перерви: Таїланд відкрив популярний пляж, де знімали фільм з Ді Капріо

Так, план промоції Міністерства спорту та туризму "Дивовижна нова глава Таїланду" включає просування "білих маршрутів" для туристів відповідно до стратегії біо-, кругового та зеленого економічного розвитку для більш стійкого та безпечного туризму. А також стягування "вхідного внеску".

Що відомо про туристичний збір

Плата в розмірі 300 бат буде використана для розвитку туристичних пам'яток і страхування від нещасних випадків або смерті всіх туристів.

Як відомо, збір буде включено у вартість авіаквитків, тому тури можуть подорожчати. При цьому спосіб стягнення вступного внеску з людей, які прибувають наземним шляхом, ще не розглядався.

Країна очікує на отримання доходу від туризму в розмірі 1,3 – 1,8 трильйона батів від 5 – 15 мільйонів іноземних туристів.

Зауважимо, ідея ввести подібний збір обговорювалася декілька років. Ще у січні 2021-го проєкт був затверджений, але так і не реалізувався.